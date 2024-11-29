快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 5優惠！今天8點開門、iPad、Apple Watch有折扣

今晨7.8度！輻射冷卻日夜溫差大 專家：下周再迎另波東北季風

民法刪父母懲戒權 情節嚴重可停止親權

聽新聞
0:00 / 0:00

晟德、順藥停牌 新藥29日解盲

經濟日報／ 記者謝柏宏/台北報導

晟德（4123）暨旗下順藥昨（28）日均公告今起將停牌，晟德集團說明，順藥旗下重點新藥LT3001中國二期臨床解盲結果將於今日公布，因符合重大訊息標準，兩家公司都申請今日起暫停交易。另外，順藥將於今日將舉行法說會，說明LT3001解盲結果與未來規劃。

晟德近日因看好順藥中風藥前景，啟動大增資計畫，已經認購順天醫藥生技公司現金增資案，除了增資案更將加碼投資順藥，兩案總投資金額達4億元。晟德參與順藥現增後，持有順藥股權比重提升至33.05%。

據了解，順藥所開發的急性缺血性腦中風新藥LT3001，聚焦的領域因市場龐大且尚無有效藥物，因此市場預期該新藥若解盲成功，將為全球中風治療領域帶來革命性突破。

晟德 腦中風 順藥

延伸閱讀

北部氣溫今起驟降 低於20度…醫示警中風風險高

機器人智能輔助 豐原醫院中風婦人訓練後可走百公尺

晟德力挺政府打造健康台灣 獲衛福部頒獎表揚

立委質疑打疫苗「左流右新」增中風風險？莊人祥允諾將再討論

相關新聞

全聯集團今年營收拚2,100億 加計大潤發有望年增5%

全聯總經理蔡篤昌昨（28）日表示，全聯今年營運重心主要放在超市與量販的整合及衝刺全支付會員，集團營收先拚2,100億元，...

儒鴻：2025營運審慎樂觀

紡織股王儒鴻昨（28）日參加券商業績說明會，儒鴻表示，對明年景氣正向看待，目前有品牌客戶下單至明年第1季、有些到第2季，...

華航挺生物保育 守護穿山甲

華航支持生態保育，首次與台北市立動物園合作認養穿山甲，昨（28）日特別舉辦公益活動，邀請桃園的偏鄉小學百吉國小師生免費參...

全聯零售娛樂化 跨大步走

全聯攜手Netflix宣布「全聯經濟魷戲」將於12月6日正式展開，全聯總經理蔡篤昌表示，這是全聯創造與消費者全新的接觸形...

味全大陸事業動能強

國內知名食品大廠味全昨（28）日舉行法說，看好台灣事業營收微幅成長，受惠於大陸之前冷藏飲品擴大布局，大陸事業營收持續成長...

晟德、順藥停牌 新藥29日解盲

晟德暨旗下順藥昨（28）日均公告今起將停牌，晟德集團說明，順藥旗下重點新藥LT3001中國二期臨床解盲結果將於今日公布，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。