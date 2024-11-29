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味全大陸事業動能強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國內知名食品大廠味全（1201）昨（28）日舉行法說，看好台灣事業營收微幅成長，受惠於大陸之前冷藏飲品擴大布局，大陸事業營收持續成長，前三季大陸事業體的營收突破百億元，達 106.64 億元，年增16.12%，占集團營收達 60%，是推動未來獲利成長的新動能。

味全台灣持續發展高品質、高附加價值的產品效益，大陸的冷藏飲品布局穩健成長，兩地銷售一起發威，財務指標表現穩定向上，朝著全年獲利重返成長軌道目標前進。

味全第3季營收為65.06億元，年增率9.23%，稅後純益為1.4億元，年增率126.1%，每股稅後純益為0.28元。累計前三季營收為177.46億元，年增率為10.98%，稅後純益為3.75億元，年增率達66%，每股稅後純益為0.74元。

味全指出，目前對大陸事業的營運以擴大規模及加速成長為主。對台灣則以深耕經營為主；味全在大陸地區以冷藏飲品為主軸，在大陸地區生產線包括 2002 年設立杭州廠，2005 年的杭州二廠、2013 年廊坊廠及 2017 年的蘇州廠。

味全表示，朝著創造健康便利的生活文化目標挺進，未來分三大主軸「深耕台灣、發展大陸、放眼國際」。

味全 營收

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