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儒鴻：2025營運審慎樂觀

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
儒鴻近五季營運
儒鴻近五季營運

紡織股王儒鴻（1476）昨（28）日參加券商業績說明會，儒鴻表示，對明年景氣正向看待，目前有品牌客戶下單至明年第1季、有些到第2季，雖然品牌客戶展望維持保守，但實際出貨的狀況不錯，已獲部分客戶追單。

儒鴻表示，面對美國總統大選結果後的新局面，紡織業最關心的就是地緣政治下的經貿政策走向，目前部分品牌端下單多還是延續先前保守策略，整體而言，審慎但樂觀。

儒鴻認為，明（2025）年有利的因素包括美國總統大選已塵埃落定、變數減少，加上公司在客戶端開發的項目數維持不錯的水準，顯示開發的動能持續存在。不利的因素則是戰爭影響不見收斂、區域性爭端再起，這些對供應鏈都會有影響。

市場普遍看好，儒鴻明年營運仍能有雙位數成長，也關注是否能超過2022年的營運表現、再創歷史新高。洪瑞廷坦言，這也是董事會對經營團隊的期許，目前看來，明年成衣和針織布的成長力道相當，且對兩者的訂單把握度都很強。

儒鴻表示，今年布料是價量俱揚，其中，出貨成長是個位數上升，價格同步上漲。成衣則是量漲價平，出貨量是雙位數成長，價格則持平。

展望2025年的量價表現，目前報價沒有全面性地喊漲，都是個案討論，原料價格雖持續下滑，市場產生競價壓力，但儒鴻多屬利基型產品，目前壓力還沒有大到無法支持價格。

市場也相當關注船運對出貨造成的影響，儒鴻表示，最近影響船運的不確定因素增加，主要影響原料運送到東南亞工廠。

儒鴻 總統大選 美國

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