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全聯零售娛樂化 跨大步走

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

全聯攜手Netflix宣布「全聯經濟魷戲」將於12月6日正式展開，全聯總經理蔡篤昌表示，這是全聯創造與消費者全新的接觸形式，也是跨出零售娛樂化的一大步。目標希望吸引更多年輕客群、帶動業績衝高、助攻全支付會員數搶下電子支付龍頭寶座。

全聯指出。與跨國影音串流平台Netflix首次合作，是Netflix主動提出，找上全聯主要有二個理由，其一，全聯屬於在地標誌性品牌，可以和在地觀眾創造更多共鳴，其二，全聯的廣告和行銷一向以創意掛帥。

這次互動遊戲是將《魷魚遊戲》劇中玩家「想贏」的核心精神全面導入門市，延伸「省錢=贏錢」的觀念。標榜走進門市打開PX Pay或全支付，即可透過遊戲挑戰，藉由賣場的娛樂化，與消費者產生更多互動。韓劇《魷魚遊戲》在2021年熱播獲得高人氣，隨著第2季即將播出，可望再掀熱潮。

全蔡篤昌表示，此次雙方合作從商品、行銷，深入到門市互動，甚至是店外的沉浸式體驗。

Netflix 全支付 全聯

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