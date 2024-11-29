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全聯集團今年營收拚2,100億 加計大潤發有望年增5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
今年全聯本土營業額將首度衝破1,800億元。 聯合報系資料庫
今年全聯本土營業額將首度衝破1,800億元。 聯合報系資料庫

全聯總經理蔡篤昌昨（28）日表示，全聯今年營運重心主要放在超市與量販的整合及衝刺全支付會員，集團營收先拚2,100億元，年增率約5%。面對電商的戰國時代，全聯將先靜觀變化，等整體市場局勢明朗後再伺機出擊。

蔡篤昌昨日出席全聯年度重點行銷活動，他同時宣布，將攜手Netflix熱門原創劇《魷魚遊戲》，推出主題行銷活動「全聯經濟魷戲」，不僅要吸客同時也要吸金。他強調，將藉由賣場娛樂化，預估將帶動檔期業績雙位數成長，今年業績拚提前達標、超越目標。

全聯營運暨行銷策略概況
全聯營運暨行銷策略概況

全聯指出，今年全聯本土營業額將首度衝破1,800億元，比預期增加1%，若加計大潤發將來到2,100億元，年增5%。在店數方面，全聯門市最新店數來到1,210店，年度目標提前達陣。

在營運大方向上，蔡篤昌表示，全聯今年營運重心主要放在超市與量販的整合，以及衝刺全支付會員。今年零售業普遍受景氣影響，但愈不景氣，消費者愈傾向到超市、量販消費。

另外，全聯集團對電子支付的發展寄予厚望，蔡篤昌說，目前全支付會員數已達508萬，目標超越目前擁650萬會員的街口與一卡通，成為電支霸主。

全支付總經理游金榮表示，全支付今年進軍日本，在當地上百萬個據點都可支付，帶動交易金額成長幅度明顯，明年準備進軍韓國，目前已送件申請，預計明年可以開通跨境支付，加上此次結合「全聯經濟魷戲」，全支付視同遊戲門票，預期可讓整體會員數再攀升。

面對零售業高度競爭，尤其競爭對手統一集團透過併購電商擴張零售市場版圖，全聯是否將擴張線上以應戰。對此，蔡篤昌說，目前是電商戰國時代，統一與PChome，加上momo、Coupang還在廝殺，等局面更明朗，全聯再來思考怎麼樣做比較好。

全聯隔日達目前全面升級，11月下旬更名「全電商」，整合大潤發及引進上百家品牌供應商推出服務，販售箱購日用品、家電、美妝保養、保健、寵物等破逾15萬件商品，預計2024年底購物會員人數將突破70萬。

蔡篤昌說，全聯的電商目前在練兵階段，並等待時機，不論是投資物流還是全自動化對集團來說都不困難，只是時間上還需再耐心等待。對零售業來說，實體門市是加減法，電商則是乘除法，長尾效益可觀，「全電商」現階段任務是成為全聯千萬會員首選的電商平台。

全支付 全聯 電商

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