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紅海封鎖未解 航商續繞好望角 明年Q1運價維持高檔

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
國內指標航運業者透露，明年首季貨櫃輪航商避開紅海的規劃不變，換言之，明年第1季前的運價及營運都是維持高基期。（路透）
國內指標航運業者透露，明年首季貨櫃輪航商避開紅海的規劃不變，換言之，明年第1季前的運價及營運都是維持高基期。（路透）

以色列、黎巴嫩真主黨停火之後，紅海危機仍未解，國內指標航運業者透露，目前紅海仍遭到封鎖，明年首季貨櫃輪航商避開紅海的規劃不變，換言之，明年第1季前的運價及營運都是維持高基期。

以色列與黎巴嫩政府在美國的斡旋下，雙方已接受一個能「中止雙方發生毀滅性衝突」的協議，市場先前擔心紅海危機紅利消失，不過，根據物流業者統計，2025年第1季大型的航商歐洲線都還是繼續繞行好望角。

國內的投資人擔心紅海危機如果解除，貨櫃輪的市場供、需會嚴重失衡，近期進入多空交戰，國內的航運業者指出，中東的政治環境複雜，紅海危機是葉門胡塞組織（Houthi）攻擊船舶，跟這次以色列及黎巴嫩協談無關，因為危險並沒有解除，目前各家都不會貿然返回紅海。

陽明所屬的卓越聯盟（Premier Alliance）日前就已經宣布，明年第1季續繞好望角，陽明海運（2609）公布2025年東西向航線繞行好望角調整。

國內的物流業者分析，在安全考量下，到目前為止，各家海運公司主要的歐洲航線，都還是維持繞行好望角，沒有航商重返紅海。

就新船的交船量來分析，2024年是新船大量交船年，未來會開始遞減，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，2024年為新船交付高峰，新造船訂單約為314萬TEU（20呎櫃）；而2025年運力供給與需求成長分別為5.8%及2.5%，供需成長差距縮小。

對於全球貨櫃輪業者而言，未來市場會怎麼變化都很難現在說的準，就目前市場運價分析，美國線已經完成換約，歐洲線11月進入密集換約期， 2025年美國線及歐洲線的長約價格一定會比2024年好，這個部分，也成為明年長榮、陽明獲利保底基期。

法人也認為，中東政治局勢變化多端，誰也看不準，最少要等美國新總統川普上任後，才會有更明朗的訊息。 未來還要關注川普在就任正式宣布關稅行政命令之前，也可能帶來搶運潮。

美國

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