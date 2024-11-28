電商進入戰國時代 蔡篤昌：全聯先練兵、不參與混戰

全聯「隔日達」日前更名為「全電商」，全聯總經理蔡篤昌今天表示，台灣電商市場已進入戰國時代，各大電商平台一定會「殺來殺去」，全聯現在先專注練兵，不參與混戰，待更好時機投入電商市場大餅。

全聯隔日達自2023年起，整合大潤發及引進上百家品牌供應商推出服務，販售箱購日用品、家電、美妝保養、保健、寵物等破15萬件商品。全聯日前宣布隔日達22日起正式更名為全電商，期許成為全聯千萬會員首選的電商平台。

全聯今天舉辦「全聯經濟魷戲」記者會，蔡篤昌受訪時解釋，隔日達改名為全電商，原因是後來納入大潤發6萬項商品，畢竟經營電商一定要很多品項，但部分商品不大可能今天訂購，隔天馬上送達，為減少消費者疑慮，因此改名。

談及電商市場現況，蔡篤昌舉例，Coupang（酷澎）去年營收僅新台幣50億元，今年以火箭速度大增至200億元，營收翻數倍，原因很簡單，灑錢買市占和會員。

他進一步說，對比實體通路狀況，康是美第1個100億營收等了20年，全聯營運表現則相對不賴，每1年約可增100多億元營收，但仍很難年年翻倍，換言之，「電商是乘除法，實體通路是加減法」。

他不諱言，電商是好生意，但經營電商成本高，除在店內取貨，還有倉儲物流費用，未來誰能掌握末端通路和電商最後一哩路成本，誰就是贏家。

蔡篤昌指出，現在電商已進入戰國時代，momo、Coupang、PChome最後一定會殺來殺去，全聯現在不必參與混戰，等待更好時機、局面更明朗，再思考電商如何經營，將是較佳作法；他強調，電商是一場馬拉松的比賽，而非短跑。