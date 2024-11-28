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火勢猛烈...雲林虎尾民宅火警延燒鄰房 一度傳有獨居老人居住

沙鹿稀有2534坪造鎮案 「富宇漾」推2至3房全齡宅吸客

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
富宇建設長年深耕海線，在地好口碑，近期將推出造鎮新案。圖／業者提供
富宇建設長年深耕海線，在地好口碑，近期將推出造鎮新案。圖／業者提供

被譽為「海線七期」的台中沙鹿區，自住機能完整，近年受惠中科園區利多、「護國神山」台積電（2330）中科擴建案有譜，刺激房市走強，當地不僅近五年人口暴增近5,000人，房價並一舉突破新高、呈現「坐6望7」上揚趨勢，吸引一線品牌建商插旗搶進。

台中海線沙鹿生活圈，近幾年具備軌道經濟亮點，區內除了通勤族未來將有藍線捷運5個站點，同時開車族既有的國道三號、台64快速道路及特五號道路，距離台中機場第三航廈也僅需短途車程，交通機能優越、四通八達。

長年深耕海線、口碑佳的富宇建設，即將推出的沙鹿新案「富宇漾」。就坐落於交通優勢區位。富宇建設副總經理王國禎指出，沙鹿擁有海、陸、空交通樞紐紅利，未來磁吸大量外溢年輕人口移入，不少建商也持續獵地推案。

「富宇漾」鄰近核心商圈，北勢商圈、沙鹿車站商圈的商業設施一應俱全，可提供多元便利的生活機能。此外，該案最大優勢在於距離中科園區僅約15分鐘車程，對於就業人口具有極大吸引力，成為該案最大賣點，自住置產皆可攻可守。

「富宇漾」現場銷售副總經理李麗珍說，沙鹿位居台中產業黃金聚落，匯聚中科、工業區、精密機械等重要產業，就業人口逾10萬人，近年亦有台積電二期擴廠議題，預計帶來4,500名高科技產業就業人口，區域發展前景可期。目前也有不少市區首購、換屋族，藉由「空間換取房價」移入，同時享有高品質自住機能。

這次「富宇漾」規劃2,534坪大基地開發，打造千坪庭園並融入全齡設施，公設包含社區私廚、兒童遊樂區等多元設施，住家則規劃22至32坪、2至3房的純住宅，社區全棟配備軟水系統，有效過濾水中礦物質與雜質，並在電梯內加裝空氣淨化與滅菌設備，總體以自住需求為導向，適合首購族群選擇。

值得一提的是，擁有27年歷史的富宇建設，在海線地區深耕20年，秉持著專業工法與貼心設計，致力於提供居民優質生活體驗。富宇（4907）也持續看準海線沙鹿便捷交通、完善生活機能，加碼獵地佈局推案，為沙鹿區打造成為現代化的移居地帶。

沙鹿既有交通位置優越，未來還擁有捷運話題。圖／業者提供
沙鹿既有交通位置優越，未來還擁有捷運話題。圖／業者提供
沙鹿區房價呈現「坐6望7」上揚趨勢，吸引一線品牌建商插旗搶進。圖／業者提供
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沙鹿商圈機能完整，近年移入人口激增。圖／業者提供
沙鹿商圈機能完整，近年移入人口激增。圖／業者提供

中科 台積電

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