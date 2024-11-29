老園丁耕讀筆記／從挫折中激發創造力

最近受創投公會之邀與新創業主分享投資經驗及人生規劃。聚會中，提出一個我始終堅信的觀念：「成功不能複製，但失敗的經驗可以分享。」這一個理念引發反向思考，也特別請從初創小草成長為茁壯綠樹的業者分享失敗經驗，以及如何走出挫折陰影並獲得今日的成功的心法。

此議題激起現場熱烈的討論，因為成功的故事隨處可見，但大家更渴望了解的是，如何在一次次挫折中找到重整旗鼓的方法，包括心態的調整、轉念的勇氣、重新制定戰略等，最重要的是再次出發。

而從這些故事中，若從失敗引發心態變化的時間軸進行剖析，可發現「擁抱失敗、創新成長、催化創造力」的三個層次。

首先，在學校教育中，中國古代聖賢強調，從失敗中反省與學習，正如孔子的「知恥近乎勇」即承認錯誤並改進是一種勇氣；孟子則說：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志…」足見挫折是成就大業的必經之路。西方哲學家尼采則強調：「那殺不死你的，使你更強大。」

而蘇格拉底也視「失敗為學習機會，鼓勵自我反省提升智慧。」這些觀點都把失敗視為自我成長和探索人生的重要環節，可視為勵志的心靈雞湯。

隨後，在職場工作時，開始認識到如管理大師彼得、杜拉克，他指出「失敗是創新與成長學習過程中的一部分，而非終點。」了解到失敗應該被視為反饋和改進的契機，也是發現不足和調整方向的關鍵；另一位管理大師大前研一也認為，失敗是創新與成長不可或缺的部分。應該擁抱失敗，把它當作一種學習的機會，甚至是通往成功的必經之路，因此將失敗當作一次次的實驗，而不是終點。此層次則是用創新思維的態度，並採取行動去面對失敗。

會中，一位新創業主舉出業餘高爾夫球員莫里斯．弗利科特（Maurice Flitcroft）如何將失敗轉化為成功的案例，並成為「失敗者的偶像」，令人印象深刻。

莫里斯因為在1976年英國公開賽打出奇爛無比的成績，被終生禁賽，賽事也成為笑柄。然而，他並沒有因此放棄，反而以創新和創意行動，包括：不斷以不同的名字、打破常規持續參賽，即使成績不佳，他仍然勇於在公開賽場上展示自己、堅持自我表現，幽默面對失敗、將自己的失敗轉化為娛樂和故事，縱使一次次失敗，他也堅持不懈，最終將自己的失敗轉化為特立獨行的標誌，讓人們看到不一樣的比賽精神。

這些創新行為讓莫里斯成為高爾夫界的特殊人物，不僅被大眾記住，更因其不懈的精神而獲得尊重，最終以他的名字命名「莫里斯高爾夫錦標賽」，象徵著一種接受失敗、享受過程的運動精神。

隨著新經濟時代的來臨，變動與不確定性已成為常態，與會的創業者已經從20出頭初入社會的青澀階段，走到如今40歲左右的成熟期，經歷創業實戰的磨練與反思，他們已能夠在失敗中重新審視現狀，不斷思考與創新，逐漸學會如何將失敗轉化為創造力的催化劑，勇於打破常規，積極行動。

會後，大家的總結是：「我們對失敗的闡釋也需隨時代演進。」而面對失敗該如何做？並沒有標準答案。但透過新創業者的經歷，我們明白「失敗並非終點」，而是可以轉化成為「獨特的成就」；不要害怕失敗，更要擁抱失敗，重視失敗中的亮點故事，因為失敗的故事往往比成功更能觸動內心。

從勵志心靈雞湯到創新思維，再到激發創造力，將失敗轉化為成長的力量。同時以幽默的態度看待失敗，不懼挫折、做自己，這才是真正的成功。而在失敗中加點「幽默」的甜味，苦澀中亦有甘甜。