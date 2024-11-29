職感心教練／掌握 就在收放之間

有秩序、條理具風險意識是R的核心信念，他最滿意的是他的團隊能掌握全局，有效管控風險；無法接受混亂、不確定、延遲等。一旦偏離預期，擔心自己無法應付臨時發生的事件，在責任感的驅使之下，壓力隨之而來，便會陷入焦躁不安，說話的口吻變得嚴厲起來。

具有高風險趨避特質的人，對不確定性常感到焦慮，偏好穩定和可預見的環境，會盡一切努力嘗試規避風險的作為，如嚴謹的計畫、清晰的規範及全面性的控制。萬一遇到預期外的情形，會試圖控制所有狀況，這不僅讓自己過著緊繃的日子，影響身心健康，也波及周遭的工作夥伴。

我提醒他，其實「掌握，就在收放之間」。一味的握拳，就看不見掌心裡美好的事物，想要試圖抓緊人生，就好比在水裡想要抓住水而不可得，因為變化始終存在，無常難以掌握。生活本來就充滿不確定性，當你執著於控制它，實際上是在對抗自己的人生。

小時候學習書法時曾看過一篇故事，書聖王羲之看到兒子獻之正聚精會神地練習書法，便悄悄走到背後，突然伸手去抽他手中的毛筆，因為筆握得很牢，沒被抽掉。王羲之誇讚他：「此兒後當復有大名。」但這讓後世初學者誤以為必須握緊毛筆，才能寫出好的字。

書法中的「執筆」追求的是穩而不緊，既能保持筆的控制力，也允許手腕和手指靈活運動，這樣才能寫出活潑而自然的筆勢。握筆穩固僅代表初學者的專注和力量，但隨著技法的成熟，「指實掌虛」的握筆方法，才能鬆緊有度的表現出美感。

曾被指派主持一項申請科技專案補助計畫，因為沒有經驗，所撰寫的計畫書接連被退件，眼見送件日期愈來愈近，只能天天熬夜加班，但即便通宵達旦，不眠不休，仍遲遲無法遞交一份令人滿意的計畫書。

交付前夕，夜深人靜，內心卻宛如在暴風雨中的小船，不知是否能夠到達彼岸，明知繼續下去可能徒勞無功，卻又不想這樣就好。就在心情載浮載沉之際，腦中忽然閃過一個念頭：「申請延期吧。」

瞬時，緊繃的身體與紛亂的思緒放鬆了下來，剛才的波濤洶湧也隨之風平浪靜。

「不願意放棄、不甘於現狀、追求更好」是在人生奮鬥過程中，不斷突破難關的動力，激勵我們不斷成長。

然而，追求完美主義讓人忽略心靈也需要空間發展，我們可以允許自己在努力過後，接納失敗的可能，然後重新再起，並非放棄，而是讓自己保有更多的彈性。

那一份計畫書，在我喊了暫停，與利害關係人進行溝通，申請變更提交日期之後，好整以暇地尋求顧問建議，重新檢視架構，全面性改寫。最終通過審查，並獲得當年度政府補助金額最高的一項計畫案。

握緊拳頭反映出我們的恐懼、生氣或焦慮的情緒；它是一種天生的防禦手勢，令身心處於戰鬥姿態，無法鬆懈；也代表掌控，企圖控制周遭人事物來減輕自己的不安。

但我們還有鬆開的選擇，可以看見更多的美好與可能性，也為自己的努力比個讚。