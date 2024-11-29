會計師看時事／永續金融評鑑 留意新指標

經濟日報／ 陳世婷（勤業眾信永續轉型服務團隊協理）
金管會公布第三屆（114年）永續金融評鑑指標與作業方式。 聯合報系資料照片
金管會公布第三屆（114年）永續金融評鑑指標與作業方式。 聯合報系資料照片

金管會今年10月11日公布第三屆（114年）永續金融評鑑指標與作業方式，受評機構擴大為34家本國銀行、23家證券商及12家投信、九家產險及八家壽險公司，合計86家金融機構接受評鑑。值得注意的是，今年調整「特別扣分制」規則，若受評機構有重大違反內部控制，並經重大處分者，將予以扣分。

在評鑑指標方面，今年工作小組召開專家閉門會議、公聽會，參考國際永續發展趨勢及國內政策規範，納入多項新興永續議題，如永續報告書採用雙重重大性概念、永續金融證照取得情形、金融犯罪防治推動作為等。

以今年共同題「防漂綠指標」為例，調整納入「金融機構防漂綠參考指引」引導金融機構制定防漂綠措施，建立相關內部業制或風險管理機制。此外，新增指標配合114年公平待客原則評核機制加強評核重點，希望金融機構參考國際制定申訴處理機制規範（如ISO 10002客戶申訴處理管理系統）；並鼓勵金融機構建置英文公司網站，提升資訊揭露透明度等。

本屆最新變動指標如下：

一、共同題七大重點。分別是永續報告書納入雙重重大性概念並提報董事會、取得永續金融證照人數占比、引導企業客戶符合「永續經濟活動認定參考指引」之永續條件、參考「金融機構防漂綠參考指引」訂定措施，以及建立內部控制或風險管理機制、消費者保護作為、普惠金融實踐，以及建置英文公司網站等。

二、銀行業有三個重點。首先，永續績效連結授信金額占企金總授信餘額之比率。其次，針對消費者保護作為部分。第三是普惠金融的實踐。

三、保險業四大方向。一是取得聯合國永續相關原則（PRB/PRI/PSI）第三方確信或納入內部規範。第二，董事會監督永續內部稽核、法令遵循及風險管理措施並公開揭露。第三，運用「金融業氣候實體風險資訊整合平台」或其他資料庫進行氣候實體風險管理。第四，提供針對氣候變遷相關保障落差之保險或投資相關產品。

金融機構應重視自身之綠色及轉型金融發展策略，藉由強化內部控制及風險管理予以落實，並透過金融影響力，促進客戶提升氣候韌性。

此外，公司治理現已邁向永續治理，不只金融機構，今年7月初證交所董事長林修銘也預告公司治理評鑑將與時俱進，未來將參考ESG相關國際準則與趨勢，逐步增加環境、社會構面指標及權重，目標到2026年要轉型成為「ESG評鑑」。

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