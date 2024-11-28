桃園購屋人最愛買新房 這都最慘只能挑「很舊、沒那麼舊房子」
據內政部資料，桃園購屋人最愛買新屋，第2季平均購屋屋齡19.5年居六都之冠，顯示若能力許可與市場有足夠供給狀況下，桃園購屋者偏好購入屋齡較新穎的房屋。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾喜歡購置新屋的原因，除了新大樓設計新穎、屋齡較年輕等因素外，購置屋齡較新穎的房屋，可以省去裝潢時基礎工程的時間與費用，省錢且省時。
據內政部不動產資訊平台資料顯示，全國房屋稅籍的平均屋齡為33年，不過住宅買賣的平均屋齡為28.5年，顯示國內房屋交易比例上可能屋齡較輕的中古屋數量多，拉低整體平均交易的屋齡。
以六都來看，房屋稅籍的平均屋齡與住宅買賣的平均屋齡差距中，以桃園市差距最大，區域內房屋稅籍的平均屋齡28.2年，但第2季住宅買賣移轉平均屋齡僅19.5年，顯示桃園市新房子交易的比例高，消費者在能力許可與市場有足夠供給下，民眾偏好購入屋齡較新的房屋。
至於住宅買賣屋齡最高的是台北市，房屋稅籍的平均屋齡為38.5年，相對住宅交易的平均屋齡約34.7年來說，差距不到四年，顯示北市購屋人多以屋齡較高的物件為交易主力。
曾敬德指出，老房子可能在雙北市以外的貸款條件不好，但若標的在雙北市的精華路段仍是銀行眼中保值安全的標的，加上北市可挑選的新房子供給有限，因此找來找去只有「很舊跟沒那麼舊的房子」，導致台北市平均住宅買賣屋齡居六都之冠。
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