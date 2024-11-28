桃園購屋人最愛買新房 這都最慘只能挑「很舊、沒那麼舊房子」

據內政部資料，桃園購屋人最愛買新屋，第2季平均購屋屋齡19.5年居六都之冠，顯示若能力許可與市場有足夠供給狀況下，桃園購屋者偏好購入屋齡較新穎的房屋。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民眾喜歡購置新屋的原因，除了新大樓設計新穎、屋齡較年輕等因素外，購置屋齡較新穎的房屋，可以省去裝潢時基礎工程的時間與費用，省錢且省時。

據內政部不動產資訊平台資料顯示，全國房屋稅籍的平均屋齡為33年，不過住宅買賣的平均屋齡為28.5年，顯示國內房屋交易比例上可能屋齡較輕的中古屋數量多，拉低整體平均交易的屋齡。

以六都來看，房屋稅籍的平均屋齡與住宅買賣的平均屋齡差距中，以桃園市差距最大，區域內房屋稅籍的平均屋齡28.2年，但第2季住宅買賣移轉平均屋齡僅19.5年，顯示桃園市新房子交易的比例高，消費者在能力許可與市場有足夠供給下，民眾偏好購入屋齡較新的房屋。

至於住宅買賣屋齡最高的是台北市，房屋稅籍的平均屋齡為38.5年，相對住宅交易的平均屋齡約34.7年來說，差距不到四年，顯示北市購屋人多以屋齡較高的物件為交易主力。