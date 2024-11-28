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馬告香氛生活產業鏈公益回饋 支持基層運動選手培訓津貼

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
炫日芬「馬告香氛生活產業鏈公益回饋」活動，支持基層運動選手培訓津貼。記記者宋健生／攝影
炫日芬「馬告香氛生活產業鏈公益回饋」活動，支持基層運動選手培訓津貼。記記者宋健生／攝影

知名香氛品牌「Hsuan Ri Fen炫日芬」28日在南投縣信義鄉人和國小，舉辦一年一度的馬告香氛生活產業鏈公益回饋活動。此次活動以「支持基層、成就未來」為主題，不僅延續品牌對公益的承諾，更擴大回饋範圍，將資源投入基層運動選手的培訓津貼，幫助更多年輕人實現體育夢想。

今年活動的亮點之一，是邀請社會各界貴賓、學校師生，與部落族人共同分享在日月潭國家風景管理處培訓計畫下的經典美味-「日月可樂餅」。

炫日芬品牌負責人陳炫良表示，這款結合當地風味與創新手藝的特色料理，象徵了炫日芬對文化傳承與地方創生的深厚關注，透過美食傳遞團結與喜悅的精神，與在場來賓一同共享成果。

炫日芬長期以來深耕公益，今年特別將回饋重點放在支持基層運動選手的培訓津貼，助力年輕選手克服經濟障礙，專注於技術精進。品牌希望透過這樣的支持，培養出更多具潛力的體育新星，為台灣的運動產業注入更多能量。

炫日芬今天也展示品牌與日月潭國家風景管理處的多元合作成果，體現品牌對社會責任與環境永續的重視。透過分享部落文化與公益成果，炫日芬希望展現品牌致力於推動地方創生與社會共榮的承諾，與現場來賓共同感受這份充滿愛與希望的精神。

此外，今年活動再次得到力麗觀光集團的鼎力支持。由力麗儷山林會館-日月潭館館長吳謹如，代表集團捐贈精緻的手工西點餅乾，為這場公益盛會增添溫馨氛圍。

結合當地風味與創新手藝的特色料理，象徵炫日芬對文化傳承與地方創生的關注。記者宋健生／攝影
結合當地風味與創新手藝的特色料理，象徵炫日芬對文化傳承與地方創生的關注。記者宋健生／攝影

力麗 日月潭 運動

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