打造經營新高度 商研院「三五精進班」第四期開課
商研院28日表示，與福琳工商發展基金會共同舉辦的「三五精進班」第四期課程已正式開課。自舉辦課程以來，已吸引167位來自零售、餐飲、時尚、健康照護、觀光、教育、營建、物流等多元領域的中小企業主參加，部分製造業者亦積極參與，攜手汲取成功經驗。
商研院「三五精進班」特別針對企業經營需求設計，課程涵蓋線上與線下通路策略、數位轉型、ESG實踐及創新經營模式等熱門主題，並邀請成功企業家與業界翹楚分享他們的經營經驗，結合理論與實務，為學員提供實用經營技巧與深入見解，助力企業主成長與轉型。
商研院長王建彬表示，「三五精進班」課程特別安排學員參訪行程，過去曾參觀嘉義故宮南院與知名企業千葉火鍋集團，未來還將參訪彰化永靖可可園等地，促進學員間的經驗交流與跨業合作，建立深厚人脈網絡。
第四期課程規劃邀請更多上市櫃公司與業界翹楚參與，為中小企業帶來寶貴的學習機會與合作資源，助力企業在激烈市場競爭中脫穎而出。
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