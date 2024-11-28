越南最大民營航空越捷 選擇易飛網為台灣總代理

在越南旅遊市場持續蓬勃發展之際，易飛網國際旅行社（2734）宣布，已正式與越南最大民營航空公司——越捷航空（VietJet Air）達成合作，自2025年1月1日起，成為其在台灣地區的客運業務總代理（GSA）。

易飛網為代表越捷航空於台灣市場之個人票務訂位、團體票務、包機業務、同業業務、客戶服務、航線申請等業務的唯一窗口。

根據越南官方統計，在2024年上半年，越南接待國際旅客達880萬人次，與去年同期相比增長近六成，已超越疫情前水平。在此盛況下，台灣以63萬人次成為越南第三大旅客來源國，緊隨韓國及中國大陸後面。QSearch的分析顯示，過去三年內，台灣搜尋越南旅行的熱度呈現2.5倍增長，越南正迅速成為台灣旅客的首選目的地之一。

易飛網擁有豐富的市場經驗與專業知識，致力於為旅客提供最佳的旅行體驗。易飛網表示：「我們擅長整合資源，建立強大的市場推廣策劃，這使我們具備了卓越的業務執行能力和市場洞察力。易飛網的專業團隊將全力以赴，透過創新行銷與優質服務，為越捷航空在台灣市場創造佳績。」

越捷航空自2007年成立以來，穩居越南航空市場的領導地位，並在亞太地區迅速發展。連續五年（2017-2021）被全球航空評級網站AirlinesRating評選為「最佳超低成本航空公司」，並榮獲多項國內外殊榮。這次合作不僅將增強雙方的市場競爭力，也將為台灣旅客提供更多元化的選擇。隨著越捷航空業務在台灣的拓展，易飛網與越捷航空攜手合作，將為台灣旅遊市場注入穩定運力及全新服務，開創更廣闊的發展前景。

截至2024年11月，越捷航空在全球運營155條航線，其中越南國內航線43條，國際航線112條。作為台灣至越南航點最豐富的航空公司，越捷航線囊括了從台北、台中、高雄直飛胡志明市、河內及富國島的定期航班，以及峴港、芽莊等包機航線。促銷票價1,129元起，為旅客提供經濟實惠的選擇，並透過越捷航空的便捷轉機延伸航點至印度、中亞、中東及澳洲等地。

為回饋台灣消費者，越捷航空X易飛網聯合推出「越捷航空買一送一，加碼抽機票，加購行李0元」限時優惠三重送活動。

易飛網與越捷航空的合作，是深入東南亞市場的重要一步。易飛網表示將整合豐富的台越航班資源，為台灣市場提供更多穩定、便捷的航班選擇，全面提升旅客的出行體驗，「這不僅是我們企業版圖的擴充，也象徵著對未來旅遊市場多元化需求的回應」。

憑藉25年的綜合旅行社營運經驗和對市場的敏銳洞察力，易飛網將設計出更多符合旅客需求的創新旅遊商品。易飛網擁有專業的航空經營團隊，未來將深化與越捷航空的合作，攜手實現台灣市場的雙贏發展，並不斷為旅客開啟無限可能的旅行體驗。透過這次合作，易飛網再次印證了其在旅遊行業中的領導地位，並將持續努力，在未來的旅遊市場中創造更豐碩的成果。