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南台灣2字頭新屋已全軍覆沒 這三大重劃區還有2字頭

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意照。聯合報系資料照
房市示意照。聯合報系資料照

據實價登錄資料，近一年南部五縣市之重劃區，僅台南市「舉喜重劃區」、嘉義縣「高鐵特區」以及屏東「東新重劃區」有每坪成交價2字頭的預售屋，高雄市價位2字頭新屋已全軍覆沒、區內房價全面站上3字頭。

樂屋網發言人洪安怡指出，本次高雄沒有任何一個重劃區上榜，顯現高雄的重劃區預售屋已全面站上3字頭，其中相對比較平價的重劃區是「頂新特區」，每坪推案價約剛站上3字頭，是目前唯一適合低自備的小資族

洪安怡表示，「頂新特區」位於台88線快速道路南側，靠近鳳山交流道，進出市中心便利，只不過當地新案稀少，機能仍有待發展，因此小資族若要入手需把區域生活機能一併納入考量。

據實價揭露，南台灣包含嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣共五個縣市，近一年大樓與華廈預售屋每坪成交均價2字頭重劃區中，僅三個重劃區入列，包括台南市「舉喜重劃區」、嘉義縣「高鐵特區」以及屏東「東新重劃區」。

目前嘉義縣「高鐵特區」新屋每坪成交均價已逼近3字頭，而屏東縣「東新重劃區」每坪成交均價還在25萬元內。

洪安怡分析，「舉喜重劃區」是由華友聯開發一手推動的自辦重劃區，緊鄰台86線快速道路，因此又被稱作「86特區」，雖距離市區較遠、機能相對較弱，但卻因房價親民，吸引不少小資族跨區購屋。

洪安怡表示，台南「舉喜重劃區」內有占地3公頃的歡喜公園，適合休憩，又有交通便利性，是首購族可考量的區域。

她指出，隨著台南市各大重劃區房價逐漸高漲，在比價效應下，「舉喜重劃區」未來的能見度應該會越來越高。

據實價登錄資料，近一年南部五縣市之重劃區，僅台南「舉喜重劃區」、嘉義「高鐵特區」以及屏東「東新重劃區」有每坪成交價2字頭的預售屋，高雄市價位2字頭新屋已全軍覆沒、區內房價全面站上3字頭。圖／樂屋網提供
據實價登錄資料，近一年南部五縣市之重劃區，僅台南「舉喜重劃區」、嘉義「高鐵特區」以及屏東「東新重劃區」有每坪成交價2字頭的預售屋，高雄市價位2字頭新屋已全軍覆沒、區內房價全面站上3字頭。圖／樂屋網提供

小資族 重劃區 高鐵

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