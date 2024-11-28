華航認養穿山甲生寶寶邀民眾命名 盼關心瀕臨保育動物

中華航空首次與台北市立動物園合作認養穿山甲，並於今天（28日）舉辦公益活動，邀請桃園百吉國小師生免費參觀動物園。華航總經理高星潢表示，盼實際投入關懷，幫助學生擁有社會平等教育的機會；同時透過園方的專業導覽，與校長王連進和小朋友們一起認識動物、了解相關保育知識，共創永續。

中華航空表示，穿山甲生活在低海拔山區，個性低調、溫馴又膽小，因人們迷信其鱗甲有治療奇效，造成牠成為全球最常被走私買賣的哺乳類動物，現今數量急遽減少，被國際自然保育聯盟列為面臨即將絕滅的「極度瀕危」生物。華航期盼藉由認養行動拋磚引玉，呼籲社會大眾一同關心瀕臨絕種的保育類動物。

華航認養的穿山甲「穿莓」於今年10月底生了一隻天蠍寶寶，目前台北市立動物園正舉辦命名活動，12月8日中午12點前，民眾都可上官網參加票選；華航為穿山甲寶寶取名「梅寶」參加評選，寓意為希望常面對生存威脅的小穿山甲能像梅花一樣堅韌，也呼籲國人能將瀕臨絕種的穿山甲視為寳，繼續繁衍，望大家踴躍支持「梅寳」命名。