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欣巴巴2025年推案量將創新高 逾260億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
欣巴巴明年將推出北高雄龍中段指標案「欣都星」建案，將由將由愛山林負責代銷，28日舉辦發表會。圖／業者提供
欣巴巴明年將推出北高雄龍中段指標案「欣都星」建案，將由將由愛山林負責代銷，28日舉辦發表會。圖／業者提供

上市建商欣巴巴（9906）插旗雙北、桃園，跨區台南與屏東，建築版圖橫跨全台。展望2025年，該公司總經理張宏圖28日表示，將在高雄、台南推出總銷達260億的預售新案，寫下欣巴巴成立36年來最高推案量。

高雄市長陳其邁10月透露，台積電（2330）高雄廠P1廠明年正式量產，P2廠興建中，P3廠10月動工，P4、P5廠近期已向高雄市政府申請設廠，總投資金額外界預估可高達3、4兆元。預估台積電供應鏈的進駐，將增加約4.5萬個就業機會，讓科技菁英向南大遷徙的浪潮，在2025年中大爆發。

除台積電外，輝達（NVIDIA）、亞馬遜、日月光（3711）、鴻海（2317）等國內外科技大廠，紛紛挺進高雄，龐大科園量能，讓高雄躍升「AI新都」。欣巴巴看好高雄科園產業利多，高收入的科技家庭，將隨企業設廠的腳步落籍高雄，放眼全台「聞積起舞」的房市法則，盤點各大科園受惠區房價，新竹預售房價平均每坪70至80萬元以上、台南平實重劃區新成屋上看6字頭、相較之下高雄蛋黃區房價相對合理，未來增值幅度可期，將吸引南遷就業，重視生活品質的工程師青睞的眼光。

分析全台各縣市的豪宅特區指標，舉凡台北大安區、信義區、台中七期等地段特性，都兼具公園綠帶簇擁，周邊百貨商場林立，加上完善成熟的生活機能條件，而在高雄無庸置疑的蛋黃富人區，就屬鼓山區的農16特區，因坐擁萬坪凹子底公園綠海、美式街廓設計、永久棟距景觀視野，加上捷運、輕軌、台鐵、高鐵等大眾運輸機能齊備，鄰近漢神巨蛋、萬豪五星酒店商圈，未來還有富邦48層複合商業大樓開發案、聯上停35開發案等，將是高雄最精華的地段王。

而看好高雄前景，上市企業競相高價爭地，依購地成本推算，未來房價不僅坐穩6字頭，甚至將挑戰7字頭行情。接棒台北信義計畫區、台中市政特區房價領頭羊地位，將在農16特區華麗登場。

因此，展望2025年，欣巴巴將在高雄、台南推出總銷達260億的預售新案，寫下欣巴巴成立36年來最高推案量。近期備受市場關注的北高雄龍中段指標案「欣都星」，雄踞農16特區凹子底公園第一排，採35層地標設計，總銷約100億共394戶，格局配置是最受市場歡迎且稀有的1-3房輕豪宅，預計於明年5月檔期開案。欣巴巴另一開發巨作，則是位居美術館生活圈、綠園道首排龍華段案，兩案將由愛山林（2540）負責代銷。

根據最新市場消息，農16特區將是2025年房市熱區，許多建商莫不摩拳擦掌積極籌備，但能穩坐凹子底森林公園第一排王位的建案，唯有欣巴巴「欣都星」一案，因地段稀有性與唯一性，詢問度相當火熱，除自住客外，同時也有台北、新竹、台中等科技菁英和置產客層積極聯繫中。好地段有目共睹、好房子萬方爭席，欣巴巴「欣都星」將寫下高雄房市新傳奇。

台積電 房價

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