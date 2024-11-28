國泰投信攜手中華鯨豚協會 推動「海誓山盟 你我開始」生態保育計畫

台灣具有豐富的海洋資源，也是許多鯨豚、海龜的棲息地，但由於海域因素影響，全台沿海地區不時傳出生物擱淺事件，其中又以海龜為最大宗；根據海洋委員會海洋保育署統計，自2014年以來，全台共有逾2,500起海龜擱淺事件發生，國泰投信身為全台最大資產管理業者，肩負重大企業社會責任，積極正視生物保育議題，2024年第4季正式啟動「海誓山盟-你我開始」專案，期待能善用企業影響力，號召全民動員一同為生物永續盡心盡力。

國泰投信總經理張雍川表示，國泰投信多年來致力於永續淨零，並積極連結聯合國永續發展目標，將「氣候、健康、培力」作為核心策略，推動低碳轉型投資及綠能應用，為環境永續貢獻力量。過去在評估離岸風廠投資案時，從環評研究中，國泰投信發現海龜死亡率極高，這不是單點的問題，更因極端氣候與人為海域活動而影響海洋永續，進一步思考，除陸地，更該將企業影響力延伸到海洋。

國泰投信推出「海誓山盟──你我開始」計畫，預計規劃一系列的生態關懷專案；今年攜手中華鯨豚協會合作，共同透過認養協會的海龜收容池，救助安排在協會養傷的擱淺海龜，除了支援經費，後續更計畫號召更多利害關係人參與援助保育、野放，搭配志工訓練活動，長期為生態永續注入新血，計畫會分成多部曲，第一步將從內部發起獲救海龜的命名活動，並規劃於全員永續大會中邀請中華鯨豚協會秘書長進行講座，傳遞海龜救援知識，激發同仁對計畫的關心與認同，進而舉辦志工活動等，凝結內外力量。

國泰投信現正舉辦的內部海龜命名活動已獲得同仁熱絡支持，多個趣味命名有滿滿的溫暖和關心，像是喜氣又討喜的「紅龜粿」，還有國人愛用的諧音梗「龜寶（瑰寶）」、也有人結合國泰發想要把海龜取名為「龜泰郎」，還有人說應該叫做「碳吉龜」，因為減碳大吉、還有祝福大家賺錢（碳吉）的寓意等，創意的永續互動，引起員工熱烈討論。

身為國泰金控的重要一員，國泰投信持續將「氣候、健康、培力」融入到核心營運，開展各項永續關鍵行動方案，打造全方位氣候金融解決方案，依循永續策略藍圖與各方攜手合作，以金融核心力量，助攻企業、投資人淨零轉型，共同應對氣候變遷及產業永續轉型的挑戰與機遇，國泰投信總公司已提早達成100%再生能源轉供運作，投資部位碳密度連續兩年下降，旗下人氣ETF國泰永續高股息（00878）規模逾新台幣3,629.84億元，已有153萬受益人用實際行動，為永續投資貢獻己力。