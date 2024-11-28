以色列與黎巴嫩停火 貨櫃輪明年第1季前繼續繞行好望角

以色列與黎巴嫩政府已接受一個能「中止雙方發生毀滅性衝突」的協議，28日對於市場展望出現有人喊多、有人喊空，各家業者目前第1季都還是繼續繞行好望角，最少在第1季前的運價及營運都是維持高基期。 未來還要注意，川普當選，在就任正式宣布關稅行政命令之前，也可能帶來搶運潮。

全球貨櫃輪變的詭譎多變， 長榮（2603）、陽明海運（2609）28日收盤時逆勢收紅。長榮海運28日來到217元，漲幅1.4%，陽明收盤時來到72.5元，漲幅1.1%，萬海航運（2615）則是開高走低，來到83.8元，下滑0.83%。

全球都在擔心紅海危機如果解除後，貨櫃輪的市場供、需會失衡，近期進入多空交戰，國內的航運業者不諱言地指出，中東的政治環境複雜，紅海危機是葉門叛軍胡塞組織（Houthi）攻擊船舶，跟這次以色列及黎巴嫩協談無關，因為危險並沒有解除，目前各家都不會冒然返回紅海。

陽明所屬的卓越聯盟（Premier Alliance）日前就已經宣布，明年第1季續繞好望角，陽明海運公布2025年東西向航線繞行好望角調整。國內的物流業者分析，在安全考量下，到目前為止，各家海運公司主要的歐洲航線，都還是維持繞行好望角，沒有航商重返紅海。