PChome 24h 雙12檔期開跑 搶溫暖商機、年節購物檔期
網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物宣布，「1212年終狂歡購」即日起壓軸登場，祭出全站最高回饋33%與五大超值好康。因本周首波大陸冷氣團報到，PChome 24h購物站搶保暖商機，「保溫杯、暖暖包、發熱衣、除濕機、電毯、暖氣機」等關鍵字搜尋量皆大幅竄升。
PChome 24h指出，延續年終購物祭消費趨勢，今年尾牙與春節提前，大小家電、智慧家電、年節食品及保健食品皆為消費者採購重點，像是「11/26家電黑五日」的單日業績較平日出現10%的彈升，除濕機與電暖器的銷量更是較平日激增20%；「11/27食品保健品日」的單日業績也有20%的增長。 即日起也盛大推出「畫蛇添福年菜專區」，蒐羅「異國珍饈、星級飯店、熱門餐廳」三路線菜色，搭配雙12檔期全站優惠活動，提早預購享受早鳥價。
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