momo宣布雙12將在12月1日起跑 買氣年增估破雙位數
雙12強棒接力年末購物狂潮，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）表示，以感謝與犒賞忠實mo粉為出發，12月1日至9日強勢開跑《1212年終盛典》暖身慶活動，祭出全站最高15%回饋，下單再抽「機+酒」，大方送萬元機票點數及五星總統套房住宿券。
momo宣布，首三日將限時加碼三大滿額好康，包括狂撒mo幣、美食以及美妝保養好禮。並攜手「樂桃航空」與「台中李方艾美酒店」，大方送出機票點數及住宿券，以及互動抽mo幣。
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