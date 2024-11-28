搶攻 RMN 商機！7-ELEVEN 打造程序化數位戶外廣告聯播網
RMN（零售媒體聯播網）為當前零售業的熱門話題，眾多海內外零售通路紛紛運用消費數據與觸及顧客的接觸點，搶攻廣告市場商機。7-ELEVEN與統一資訊合作，導入數位戶外廣告技術，預計今年底前將於超過300家7-ELEVEN門市推出程序化數位戶外廣告聯播網（pDOOH），實現OMO全通路策略。
7-ELEVEN表示，長期深耕數位戶外（Digital Out-of-Home）廣告，透過全台近萬台的OPEN！CHANNEL數位看板聯播網，將實體通路不可取代的消費者體驗持續升級，特殊人臉辨識技術，鎖定觀看目標消費者輪廓，年累計超過10億觀看次數，無論呈現7-ELEVEN門市檔期商品及優惠活動資訊，將依頻道的檔期設定，即時播放相關活動及廣告資訊，而在部分設有Live直播的門市，則在重大運動賽事期間，轉換成可即時轉播運動比賽，同時滿足消費者遊逛與娛樂的需求。
即日起，7-ELEVEN攜手統一資訊推出的程序化數位戶外廣告（pDOOH）聯播網，透過於門市內設置面向店外數位螢幕，民眾不需入店即可收看，觸及更多潛在消費者，像是播放運動飲料品牌廣告，觸動酷暑下民眾到門市購買商品的消費動機，藉由線下互動進一步搶占消費者心占率與好感度，並可導引消費者到社群網站上分享傳散，或透過專屬優惠券帶來實際的購買及品牌APP下載等行為，藉由串聯各式行銷工具，深化「零售媒體聯播網」（RMN）行銷模式。
統一資訊表示，數位戶外看板有大屏幕呈現的吸睛成效，讓消費者無法略過廣告，容易加深品牌印象。再加上超商零售數據與GBP（Google Business Profile）商圈數據，將能達到更為精準的廣告成效。行銷策略若同時整合線上廣告與數位戶外看板，可以貫穿線上和線下的消費歷程，線上加深消費者品牌印象，並在線下承接消費者並導入門市店頭消費，目前已進駐7-ELEVEN雙北生活圈200家門市外，鎖定上班族與年輕世代等族群，預計年底前可擴及300面數位戶外看板。
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