新光三越站前店周年慶壓軸開幕 首日業績估4億
新光三越站前周年慶於28日壓軸開幕，預估吸引約300至500人湧入。首日業績目標4億元，預計成長1%，站前店周年慶總目標訂為10.74億元。全台周年慶總業績預估為204億元，全年總目標欲突破1,000億元。
站前店開幕首日邀請人氣偶像原子少年演出，吸引不少年輕客群。新光三越指出，近期20至30歲客群成長主要為二樓引進不少潮流元素，包含年輕飾品、女服等櫃位，再加上積極經營線上LINE好友、點數活動、舉辦年末YouTube演唱會，提升消費者加入會員的意願。未來也規劃在13樓引進大坪數餐飲店，預計吸引更多人流。
新光三越表示，受惠於天冷保暖需求，家用、服飾業種表現亮眼，暖冬禦寒商品備貨、存貨齊全，如保暖大衣六折、電暖器買一送一。此外，由於今年多家手機品牌推出新機型，周年慶期間3C產品的預購單也已成雙位數成長。
從全台角度來看，新光三越指出，台中店依然是全台店舖中的業績冠軍。憑藉市場規模、位置與強勁吸客力，台中店今年業績高達300億元，超過信義四館的總和，穩居全台百貨之首。展望未來，南西店也計畫在明年力拚100億元業績，持續擴大全台布局的競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言