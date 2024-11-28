快訊

館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發「賭博、詐欺、組織」

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

12強賽／500元鈔換12強英雄？ 現任「C位小將」林志祥：難過但值得

新光三越站前店周年慶壓軸開幕 首日業績估4億

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
新光三越站前周年慶於今日壓軸開幕。
新光三越站前周年慶於今日壓軸開幕。

新光三越站前周年慶於28日壓軸開幕，預估吸引約300至500人湧入。首日業績目標4億元，預計成長1%，站前店周年慶總目標訂為10.74億元。全台周年慶總業績預估為204億元，全年總目標欲突破1,000億元。

站前店開幕首日邀請人氣偶像原子少年演出，吸引不少年輕客群。新光三越指出，近期20至30歲客群成長主要為二樓引進不少潮流元素，包含年輕飾品、女服等櫃位，再加上積極經營線上LINE好友、點數活動、舉辦年末YouTube演唱會，提升消費者加入會員的意願。未來也規劃在13樓引進大坪數餐飲店，預計吸引更多人流。

新光三越表示，受惠於天冷保暖需求，家用、服飾業種表現亮眼，暖冬禦寒商品備貨、存貨齊全，如保暖大衣六折、電暖器買一送一。此外，由於今年多家手機品牌推出新機型，周年慶期間3C產品的預購單也已成雙位數成長。

從全台角度來看，新光三越指出，台中店依然是全台店舖中的業績冠軍。憑藉市場規模、位置與強勁吸客力，台中店今年業績高達300億元，超過信義四館的總和，穩居全台百貨之首。展望未來，南西店也計畫在明年力拚100億元業績，持續擴大全台布局的競爭力。

周年慶 新光三越

延伸閱讀

漢神百貨周年慶21日開跑 1天衝1億業績掀起消費熱潮

新竹人準備衝巨城周年慶 再揪111家品牌快閃一站買足

「人潮瀑布」包圍SOGO周年慶 優惠夠力催出人氣買氣

遠百周年慶最後壓軸 板橋中山、竹北店接棒

相關新聞

外送平台併購案明年1月給答案？公平會主委：儘量努力

外送平台Uber Eats併購foodpanda案，雖然公平會依法必須在12月19日前准駁，必要時可在延長60個工作日，...

搶攻 RMN 商機！7-ELEVEN 打造程序化數位戶外廣告聯播網

RMN（零售媒體聯播網）為當前零售業的熱門話題，眾多海內外零售通路紛紛運用消費數據與觸及顧客的接觸點，搶攻廣告市場商機。...

新光三越站前店周年慶壓軸開幕 首日業績估4億

新光三越站前周年慶於28日壓軸開幕，預估吸引約300至500人湧入。首日業績目標4億元，預計成長1%，站前店周年慶總目標...

台塑生醫微光眼鏡獲台灣精品獎 開創光療應用新時代

台塑生醫科技28日宣布，今年推出「台塑生醫微光眼鏡（FORMOSA OLED LIGHT THERAPY GLASSES...

首購族悲歌 高雄預售屋全面站上3字頭

房價不斷高漲，小資族要找2字頭預售屋越來越困難，樂屋網統計近一年南部5個縣市重劃區，只剩台南舉喜重劃區、嘉義高鐵特區以及...

繼光香香雞招募加盟少了重要資訊 公平會開罰50萬元

知名連鎖品牌「繼光香香雞」挨罰了！公平交易委員會28日表示，香繼光股份有限公司於招募品牌加盟時，在還沒確定加盟關係前，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。