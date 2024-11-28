新光三越站前店周年慶壓軸開幕 首日業績估4億

新光三越站前周年慶於28日壓軸開幕，預估吸引約300至500人湧入。首日業績目標4億元，預計成長1%，站前店周年慶總目標訂為10.74億元。全台周年慶總業績預估為204億元，全年總目標欲突破1,000億元。

站前店開幕首日邀請人氣偶像原子少年演出，吸引不少年輕客群。新光三越指出，近期20至30歲客群成長主要為二樓引進不少潮流元素，包含年輕飾品、女服等櫃位，再加上積極經營線上LINE好友、點數活動、舉辦年末YouTube演唱會，提升消費者加入會員的意願。未來也規劃在13樓引進大坪數餐飲店，預計吸引更多人流。

新光三越表示，受惠於天冷保暖需求，家用、服飾業種表現亮眼，暖冬禦寒商品備貨、存貨齊全，如保暖大衣六折、電暖器買一送一。此外，由於今年多家手機品牌推出新機型，周年慶期間3C產品的預購單也已成雙位數成長。

從全台角度來看，新光三越指出，台中店依然是全台店舖中的業績冠軍。憑藉市場規模、位置與強勁吸客力，台中店今年業績高達300億元，超過信義四館的總和，穩居全台百貨之首。展望未來，南西店也計畫在明年力拚100億元業績，持續擴大全台布局的競爭力。