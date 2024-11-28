外送平台併購案明年1月給答案？公平會主委：儘量努力

外送平台Uber Eats併購foodpanda案，雖然公平會依法必須在12月19日前准駁，必要時可在延長60個工作日，也就是最晚可延到明年3月21日前做出仲裁；多位立委要求公平會主委李鎂明年1月屆滿前做出決定，李鎂28日對此回應，努力朝這方向前進，但還要看委員會討論。

Uber Eats併購foodpanda引發外界擔憂，因為兩者結合市占率將近八成，恐形成市場壟斷，影響餐廳業者、外送員及消費者權益三方權益。李鎂今日赴立法院經濟委員會備詢，多名立委關切併購案審查進度。

李鎂表示，外送平台併購案資料已在11月8日備齊，目前進入審查程序，依法將在30個工作天前准駁，也就是今年12月19日前，不過必要時可以再延長60個工作天，將在明年3月前做出裁示。

楊瓊瓔、謝衣鳳等多位立委要求，李鎂應在任期屆滿前，也就是明年1月底前做出外送平台併購案決議，而非拖到3月底；李鎂回應，會儘量朝這方向努力，不過還是要看委員會決議。

立委張啓楷也提到，公平會下周三要開閉門座談會，為何只找平台業者，之前找消費者代表都是公聽會形式，要求座談會應公開，不然就是再加入公會、消基會等利害關係人再開一場座談會；李鎂回應，因為已開過非常多會議，會後再斟酌評估。

張啓楷提出，觀察外送平台在各國的抽成比例，美國抽成15%、日本抽成24%至26%、韓國抽9.8%，台灣UBEREATS抽成35%、Foodpanda也抽32%至38%，比例是否過高？李鎂說，平台業者抽成比例高低屬於市場機制，但如果是因為談判地位不平等，做出不當限制，公平會就會處理。

李鎂補充，目前併購案審查過程中，委員會視看結合後對競爭秩序、市場集中度改變、有沒有抬高價格能力、跟其他業者聯合情形、餐飲業者與消費者是否有議價能力等相關影響納入考量，雖然外送平台是外商公司，但仍無法豁免台灣法律約束。