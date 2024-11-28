台塑生醫微光眼鏡獲台灣精品獎 開創光療應用新時代

台塑生醫科技28日宣布，今年推出「台塑生醫微光眼鏡（FORMOSA OLED LIGHT THERAPY GLASSES）」，其穿戴式之眼鏡設計突破傳統光療設備限制，以便攜性和使用舒適性開創光療新應用，充分展現台灣本土研發與創新實力，獲得2025年台灣精品獎。

台塑生醫表示，該公司發展的「台塑生醫微光眼鏡」，利用光照療法調節褪黑激素分泌量、修正人體生理時鐘，統計顯示具備三大卓越效果，包括使用者75%減少嗜睡、68%改善失眠、專注力顯著提升。

台塑生醫說明，光照治療是一項利用特定波長和強度之光線改善人體生理時鐘的技術，透過調節體內褪黑激素分泌，進而促進優良的睡眠品質。美國睡眠醫學會已將光照療法列為失眠推薦療法之一，國際期刊研究也顯示，光照對於一般睡眠問題、晝夜節律睡眠障礙、失眠、阿茲海默症相關睡眠問題，都能有效改善。

台塑生醫今年結合明志科技大學有機電子研究中心推出微光眼鏡，相較於傳統落地型或桌上型光照治療設備，微光眼鏡之穿戴式設計大幅提升使用便利性。傳統設備光照強度通常高達10,000 lux，容易引發使用者視覺疲勞與不適感，而微光眼鏡採用OLED（有機發光二極體）光源技術，具有均勻面光源和低功耗特性，不僅能降低對眼睛的刺激，還能達到相同節能效果。此外，經過IEC／EN 62471光生物安全測試與動物實驗測試，證實該產品對人眼危害更低，使用更加舒適。

台塑生醫微光眼鏡過去一年針對科技業、輪班人員、學生等多種睡眠樣態族群累積實際使用數據，在關鍵指標上有三大改善效果：第一，使用者在光照治療後專注力顯著提升；第二，68%的使用者失眠症狀有所減輕；第三，75%的使用者嗜睡情況顯著改善，證明微光眼鏡有助於提振精神、調節生理時鐘。

微光眼鏡在設計上也融入了人體工學與個性化需求，配戴結構採用運動風鏡設計，配有可調式鏡腳及可調鼻墊，可根據不同頭型與臉型進行調整，確保長時間佩戴的舒適性。產品所使用的藍光光源經過嚴格測試，藍光危害性不高於日常室內外環境光，進一步確保使用者安全。

台塑生醫結合自身製造專業、學術研究及醫院臨床試驗資源，合作推動高科技與高品質產品的研發。微光眼鏡不僅是一項技術突破，更代表著台塑生醫在醫療科技領域的新一步邁進，透過創新的光照治療裝置，台塑生醫致力於改善使用者的生活品質，還展現出以人為本的設計理念，為提升人類健康與安全作出具體貢獻。