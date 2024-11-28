首購族悲歌 高雄預售屋全面站上3字頭

房價不斷高漲，小資族要找2字頭預售屋越來越困難，樂屋網統計近一年南部5個縣市重劃區，只剩台南舉喜重劃區、嘉義高鐵特區以及屏東東新重劃區有2字頭預售屋，高雄市預售屋更是全軍覆沒，價格全面站上3字頭。

樂屋網統計南台灣包含嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣共5個縣市，近一年大樓與華廈預售屋均價2字頭的重劃區，結果僅3個重劃區入列。

其中台南市舉喜重劃區、嘉義縣高鐵特區的價格也已逼近3字頭，僅剩東新重劃區還在25萬元內。

樂屋網發言人洪安怡指出，舉喜重劃區是由華友聯開發推動的自辦重劃區，緊鄰台86線快速道路，又被稱作「86特區」，雖然因為距離市區較遠，機能相對較弱，但也因房價親民，吸引不少小資族跨區來購屋。

至於嘉義高鐵特區，該區開發的時間較晚，目前區域內新建案稀少，但有軌道建設票房保證，加上台積電進駐嘉義科學園區話題，華泰Outlet也確定進駐嘉義高鐵特區，諸多利多加持下，都讓各方看好當地房市成長。

東新重劃區緊鄰屏東東港市區，屬於自辦市地重劃，面積僅11.6公頃左右，當地早期以透天案為主，近期也開始有一些華廈案，訴求低自備成家，且多為新加坡式住宅，區域尚待開發，但生活機能可仰賴鄰近的東港市區補足。