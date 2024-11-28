繼光香香雞招募加盟少了重要資訊 公平會開罰50萬元

知名連鎖品牌「繼光香香雞」挨罰了！公平交易委員會28日表示，香繼光股份有限公司於招募品牌加盟時，在還沒確定加盟關係前，未揭露加盟重要資訊，妨礙加盟者作出正確的交易判斷，足以影響市場公平交易秩序，開罰50萬元罰鍰。

公平會27日召開第1728次委員會議，討論「繼光香香雞」品牌加盟案，公司在招募加盟過程中，未充分且完整提供「開始營運前購買商品、原物料費用」、「加盟營運期間購買商品、原物料、公播廣告、POS機第2年起維護、ODO全訂餐通路平台、發票傳輸、電子價目表維護等各項費用」及「加盟契約存續期間，須向加盟業主或其指定之人購買之商品、原物料品牌及規格」三項重要資訊給加盟者審閱。

公平會認為，品牌未提供重要交易資訊，將使有意加盟者難據以充分評估開店前需投入的資金多寡、加盟營運期間須支出的費用，以及所受到相關限制條件等，妨礙有意加盟者作出正確的交易判斷，影響有意加盟者的權益，並減少其他競爭同業的加盟機會，屬於足以影響交易秩序的顯失公平行為，所以公平會開罰50萬元。

公平會呼籲，加盟業主與加盟店是創業的合作夥伴，加盟業主與有意加盟者洽談加盟過程中，應充分溝通並提供完整加盟費用與加盟條件資訊，建立良好的合作關係，為雙方利益共同創造雙贏，以減少加盟交易糾紛。