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一表看北台今年最貴、最便宜建案 專家10字點出趨勢

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住展雜誌提供
房市示意圖。圖／住展雜誌提供

住展雜誌彙整2024年迄今已公開的預售案開價資訊，北北桃竹平均最高單價分別為台北市大安區「吾雙」的210萬元，新北市板橋區「三輝白昀」125.5萬元，桃園市中壢區的「威均禮藏」與「尊騰大真席」，皆是75萬元，以及新竹地區竹北市的「學好」88萬元。

最低開價案是台北市文山區「原禾呈真」的70萬元，新北市淡水區「合康植芯」36萬元，桃園市觀音區「家州丰逸居」21.5萬元，以及新竹地區湖口鄉「日沐青田」、芎林鄉「恬恬圈」的25萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，比較實登資訊，顯示目前北台灣預售市場「高價上不去，低價回不了」。

高價案中僅「三輝白昀」創下新北市高點，其他建案開價上即使高水位，也非揭露新高，如台北市不少單價250萬以上成交價，桃園有「桃大允」每坪76萬元，新竹地區「浩瀚寬郁」、「富宇天雋」單坪達89萬元。

至於低價市場，在房價走高趨勢下，縱使並非熱區，建商開價也逐步調漲。

陳炳辰表示，新北市、桃園市與新竹地區的最高和最低單價差皆在3.5倍，台北市為3倍，主因明顯在於地段，開出高價的新案坐落位置在台北市信義路門牌、新北市新板特區、桃園市青埔重劃區，以及竹北市高鐵特區，低價案則是蛋白區的二線地帶，城鄉發展落差，反映在房價。

其中桃竹的外圍區域僅2字頭就可購得，對比青埔與竹北的7、8字頭，儼然一個縣市兩個世界。另外，建商品牌層面也增添開價走高信念，包括華固、璞真、三輝、威均皆為知名高價宅推案建商。

陳炳辰指出，短期內房市光景難重返榮耀，精華地帶如台北市東區、新北市第一環行政區、桃園市青埔特區，以及新竹地區的東區、高鐵特區等，在體質健全下還能期待亮點，至於二線區價格，由於房價僵固性，水位難回到過去。

北北桃竹2024年已公開新案高低單價比較。資料來源／住展雜誌
北北桃竹2024年已公開新案高低單價比較。資料來源／住展雜誌

建商 房價 高鐵

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