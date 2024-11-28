觀光署今年以大鵬灣招商 投資最高突破3百億

交通部為積極擴大民間參與交通建設與服務，觀光署以大鵬灣國際觀光遊憩設施興建案（遊一區及遊艇港區）、國際休閒園區新建案（遊二區）及國際觀光遊憩設施興建營運移轉案（遊三區）等3案參與招商大會，並為大會特別精選主推亮點商案之一，預計投資金額3案總和最高可望突破3百億。

交通部觀光署表示，大鵬灣遊艇港於110年間完成CIQS機制，外籍遊艇可直達大鵬灣鏈結國際，串接高雄遊艇碼頭、小琉球白沙港，打造南臺灣海洋旅遊的金三角。交通方面除國道3號末端可直達大鵬灣外，未來「高雄捷運延伸林園東港林邊線」將在大鵬灣轄內規劃設置LD6及LD7二站，交通路網將連接小港機場、左營高鐵及往花東鐵路的林邊站。

此外，大鵬灣水域適合從事水上活動、遊艇活動，還有FIA-G2等級賽車場場地（招商後可申請補認證）及未來唯一18洞高爾夫球場開發，可提供多元高端遊憩服務，是非常具投資潛力的景區。

大鵬灣遊一區（含遊艇港區）、遊二區及遊三區等3案自108年經仲裁終止後，歷經3年完成全區建物所有權移轉登記作業，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處為免辦理招商期間資產閒置，採短期出租及促參法第46條規定採民間自提招商方式同時並進。在準備招商前置作業期間，除完成環灣道路、濱灣碼頭、濕地場域及青洲遊憩區等周邊環境優化工作並辦理多項活動及賽事活化場域，112年度大鵬灣遊一區遊客人數亦超過百萬人次。

大鵬灣遊一區（含遊艇港區）、遊二區及遊三區等3案目前辦理進度皆為公開徵求其他民間申請人階段，目標打造大鵬灣為國際級海洋渡假區，願景目標包括國際觀光飯店、全台高爾夫球場、賽車場及水上活動設施，配合鵬管處目前完成之濱灣碼頭、青州遊憩區及為預定辦理帆船訓練中心建設，打造濱海休閒渡假氛圍，營造大鵬灣具夏威夷特色的景點。

交通部觀光署期許透過本次招商大會加以詳盡介紹招商細節、進度與土地資訊，能讓更多投資業者更加深入掌握投資需求，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處官網也設置了招商專區供業者參考，期盼各界先進把握投資時機，搶先進駐大鵬灣，共創雙贏。