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逸達前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42毫克 獲英國上市許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
逸達生技董事長暨總經理簡銘達。聯合報系資料照
逸達生技董事長暨總經理簡銘達。聯合報系資料照

逸達（6576）28日宣布，接獲授權夥伴通知，逸達開發用於治療成人晚期前列腺癌的新劑型新藥CAMCEVI 42毫克，已獲英國上市許可，後續將透過授權夥伴搶攻英國這個全球第五大藥品市場商機。

逸達表示，授權夥伴Accord Healthcare於2022年7月26日向英國藥物及保健產品管理局（MHRA）遞送前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克六個月緩釋針劑（CAMCEVI 42 mg prolonged-release suspension for injection）之新藥上市申請。逸達已於今年11月27日接獲Accord Healthcare通知，英國MHRA已完成CAMCEVI 42毫克針劑之審查，並授予上市許可。

逸達指出，在日趨高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升。根據Nova One Advisor統計，2022年全球前列腺癌藥物市場約164.6億美元，預估2032年將成長至365.4億美元，預估複合年增長率約8.3%。

另根據Precision Reports數據資料顯示，2021年全球Leuprolide市場價值約24.55億美元（所有適應症），預估2027年將達到32.64億美元，預估複合年增長率約4.86%。

逸達強調，公司的CAMCEVI 42毫克係以獨家的緩釋針劑平台技術研發之預充填式六個月緩釋針劑，改善30年來高活性柳菩林針劑需人工混合的技術挑戰所造成之不便及可能的使用缺失。

英國 高齡化

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