普生CellBio循環腫瘤細胞檢測系統 獲第台灣精品獎肯定

普生（4117）28日宣布，該公司旗下全自動CellBio循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統產品，獲第三十三屆「2024 TAIWAN EXCELLENCE台灣精品獎」肯定，憑藉其高精準度、高效率與非侵入性操作方式，改變癌症早期檢測與監控的方式，對全球癌症篩檢領域具有深遠的影響，同時奠定普生於精準醫療領域中展現卓越的研發與製造實力。

普生公司表示，CellBio循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統針對癌症細胞擁有高捕捉率、高檢測精度，且同時可一次性處理最多十組樣品，有效縮短檢測時間並減少人工干預。只需從患者血液中抽取7.5毫升樣本，便能夠在非侵入性的方式下，有效分離並捕捉血液中的微量癌細胞，準確識別血液中的癌細胞數量，並精確監控癌細胞的變化動態，擁有高達90％以上的癌細胞捕獲率，讓癌症早期篩檢變得更為可靠，還能協助醫生在治療過程中進行有效的健康監控，尤其是在追蹤已知癌症患者的治療效果與復發風險時，能夠提供更加直觀與準確的數據，協助患者獲得良好醫療照護。

不僅如此，為拓展台灣癌症篩檢商機，普生近年與富邦人壽簽訂獨家協議，提供「新一代 myCTC血液循環腫瘤細胞檢測」服務給新保戶，累計至2024年前10月已完成超過2.5萬件案例，並持續深化與富邦業務合作規劃新產品，同時普生亦積極擴大全台各大醫院、診所合作契機，皆有望創造公司未來營運正面效果之挹注。

展望未來，普生看好精準醫療檢測和液態活檢等領域的市場需求持續增加，積極提升旗下精準檢測、液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域，加上，擁有研究、開發、製造、銷售到檢驗服務之完整供應鏈體系優勢，並持續秉持「從檢測出發，與醫療夥伴一起，守護全民健康」的使命，不斷投入分子診斷和液體活檢、癌症診斷相關技術之研發，助力集團擴大服務範圍、持續朝精準大健康趨勢邁進。