第3季房價曝 李同榮：第4季將由這兩都領跌全面轉空

吉家網公布今年第3季七都成屋房市季報，南北強弱翻轉，北部抗跌微漲，中南部率先轉空小跌，七都房價表現依次為桃園新竹、新北市、台北市四都呈現微漲狀態，高雄市、台中市、台南市意外呈現微跌狀態，南北強弱再次翻轉。

房市趨勢專家李同榮表示，第3季房價進入止漲量縮的反轉前跡象明顯，預測第4季七都房市將由台中、台南領跌全面轉空，第六循環近七年多頭行情也將終止於第4季，明年第1季開始進入空頭初跌階段。

吉家網企研處處長莊文樹指出，根據吉家網統計公布今年第3季房市季報，顯示中南部在年度同期比較仍處領漲的態勢，但在第3季的季度表現卻意外的轉變成領跌的跡象，台中、台南、高雄轉弱，而北部稍具抗跌處於微漲狀態。

房價漲跌表現依次為桃園新竹小漲3.19%、台北市微漲1.52%、新北市微漲1.23%，高雄市微跌0.07%、台中市微跌0.38%、台南市微跌0.89%，七都平均微漲0.97%，幾乎是平盤止漲現象。

吉家網同時也公布七都季房價漲幅與年房價漲幅前二十名，七都房價季漲幅前三名依次為台北市大同區11.5%、新北市樹林區11.09%、高雄市新興區10.86%。

七都房價年漲幅前三名依次為台中市沙鹿區34.17%、高雄新興區30.49%、高雄鼓山區22.99%。

李同榮分析，在第3季七都行政區漲勢上，漲幅前二十名北部地區占有十一名，超過一半以上，且諸多是補漲的凹陷區，這也是末升段房價漲不動時的特有現象。

李同榮預測，房市交易量進入急凍階段，第4季七都房市將全面𨍭空，明年第1季房價明顯鬆動進入空頭初跌段，明年下半年進入主跌段，2026年上半年末跌段，房市才會止跌。