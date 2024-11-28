投資論壇12月12日登場／國泰投信副總王誠宏：2025投資 五個變數

美國準總統川普將於明年元月就職，屆時會拋出什麼新政策大家都嚴陣以待。國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏表示，綜觀海內外經濟發展，從錯綜複雜國際情勢中，2025年投資路上有不能不知道的五大觀察重點，包含川普2.0、Fed利率鬆綁過程、科技主張、地緣政治、尾端風險。

經濟日報與國泰投信將在12月12日共同舉辦「新規則． 新變化：川普2.0的全球投資攻略」論壇，王誠宏當天將以「美國選後政策對全球市場的懼裂」為題進行專題演講，深入分析這五大觀察重點。

王誠宏指出，最關鍵的莫過於川普2.0對全球的影響。預期他會更全面推動美國優先，上任後的推行政策執行力、加徵關稅幅度等，會是市場關注焦點。

不過，評估川普2.0對全球經濟的負面影響可能有限，最大原因在於全球已有川普1.0經驗，例如美中貿易規模已經大幅縮減，因應全球在拜登「去中化」的五眼聯盟推動下，中國大陸也加大刺激內需，如今大陸對美國曝險持續降低，僅為貿易戰前的一半；其他國家也積極進行基地轉移，其加徵關稅效果有待觀察。

第二，Fed利率鬆綁遇上川普減稅政策產生的火花。Fed兩大目標在於穩定物價與支持就業，Fed正在鬆綁的利率會不會受到阻撓、利率不夠鬆綁而讓經濟仍然受限，值得觀察。

另一方面，川普提出的諸多政策將刺激美國經濟成長，其主張的企業減稅就是其一，若進一步將稅率下調，反而可能助漲通膨，甚至可能恰恰相反，減稅讓企業獲利上升，卻不願多生產、多雇用，結果來的又是通膨、經濟停滯，為什麼？因為利率還不夠鬆綁。減稅可能不是這麼簡單的，這將是後續觀察重點。

第三，科技發展是這波景氣周期主軸，川普上任後利多之一是降低科技業監管，但他的科技主張仍然模糊，不似拜登的三大法案明朗。

第四，地緣政治發展。川普上台後，俄烏戰爭有可能進入新的談判，存在停戰機會。

上述四項觀察指標，其實都是由政策主張衍生出來，這些不確定性有可能變成黑天鵝。第五是尾端風險。萬一川普不是你認為的川普、萬一川普2.0不等於川普1.0的時候，對市場影響將不同。