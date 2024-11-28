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產業戰略論壇／經部談 AI 新革命 打造人工智慧島

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
經濟日報昨天舉行「2024產業戰略高峰論壇」，經濟部政務次長陳正祺（左五）出席致詞，並與研華新興事業發展處總監李航（左起）、工研院資深副總經理蘇孟宗、東元電機董事長利明献、鴻海科技集團董事長劉揚偉、中信金控科技長劉奕成、中興保全科技董事長林建涵、經濟日報社長劉永平合影。記者林伯東／攝影
經濟日報昨天舉行「2024產業戰略高峰論壇」，經濟部政務次長陳正祺（左五）出席致詞，並與研華新興事業發展處總監李航（左起）、工研院資深副總經理蘇孟宗、東元電機董事長利明献、鴻海科技集團董事長劉揚偉、中信金控科技長劉奕成、中興保全科技董事長林建涵、經濟日報社長劉永平合影。記者林伯東／攝影

經濟部次長陳正祺昨（27）日表示，半導體成功的生態系和供應鏈是台灣最大優勢，我們就在AI浪潮上，政府將善用此優勢打造國家新的科技和經濟發展方向，並在四年內培養20萬名AI人才，進入百工百業，也希望2028年製造業運用AI普及率達到五成，讓台灣成為AI的工業革命核心。

經濟日報昨日舉辦「2024產業戰略高峰論壇--AI催動產業低碳化與智慧化」，邀請多位企業領袖與產業專家出席分享。本論壇由經濟部、中國信託銀行、中華汽車（2204）、台灣電力公司、元大投信協辦。

陳正祺指出，賴清德總統多次提及政府要推動AI產業化、產業AI化政策，讓台灣成為人工智慧島，引領台灣在AI新時代發展和壯大國力。

經濟部具體作法包括爭取國際大廠，提供AI超級電腦部分算力支援，加速建構台灣專屬AI的生成式核心技術，也協助業者開發新的示範案例，實現AI產業化的目標。另外，也運用會展產業200萬筆資料，產製靜態和動態影音行銷圖文內容，協助中小企業精準行銷。

陳正祺提到，AI產業化政策另一面向是產業AI化，最重要的基礎是人才，這是我們未來最重要的挑戰，也是最需要克服的困難。經濟部結合公協會和學研單位訂定公版教材，為不同類型製造業人員開設多樣化的線上和線下課程，另經濟部也規劃產業人才鑑定，只要通過iPAS測試，產業就能夠知道這個人基本運用AI的能力。

除了AI產業化、產業AI化，陳正祺表示，在全球永續的浪潮下，低碳轉型是企業另一個經營上要面對的重大課題。

經濟部跟工研院攜手合作，透過AI賦能來協助鋼鐵和水泥業等排碳大戶打造新的減碳技術。在能源領域，經濟部也規劃透過 AI 以及 ESCO 能源服務公司的商業模式，來提高節能效率，降低企業的營運成本和減碳效率。

法規方面，行政院正在審議經濟部所提的《產創條例》修正案，要延長租稅優惠，其中最重要的就是把 AI 和節能減碳都納入租稅優惠項目，希望可很快獲得立法院通過。

陳正祺指出，經濟部2025年將投入116億元預算，協助中小微企業振興發展，並且建立單一服務窗口，協助中小微企業數位轉型、低碳轉型，並導入AI賦能。

AI 減碳 經濟部

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