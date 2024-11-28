產業戰略論壇／研華新興事業發展處總監李航 節能減碳 要跨域合作

研華（2395）新興事業發展總監李航昨（27）日表示，AI和低碳化都打破原有產業模式，成為一個巨大產業變革，不管AI是帶來企業價值，或是運用AI來推動各種節能減碳，都需要跨領域的合作。

李航表示，研華是全球工業電腦的領導廠商、長期定位為「智慧地球」的推手， 提供嵌入式電腦與工業自動化的解決方案， 產品涵蓋工業電腦、嵌入式系統、單板電腦及醫療用電腦等；全球各種產業營運都離不開基本的油、水、電基礎能源，研華都是協助企業解決各種方案的幕後推手。

李航指出，減能減碳四個字好像理所當然，客戶要做到最好，就必須要花費很多時間；首先必須先找到耗能發生在什麼地方，研華接著能提供各種完整方案，來為客戶做到最佳的節能減碳。

舉例來說，提升產線良率就是一個節能減碳的好方法，研華為客戶計算能源使用概況，並且要提出各種解決方案，包括廠區的配置、產能優化等，導入更多第三方的專家提供建議。

研華五、六年前就已經開始提供客戶各種AI的控制運用，只是現在AI運用更為普及，可以運用AI智能化去調整各種自動化運用。

節能減碳絕對不是只有一件事情，這是一個群體戰，ESG、碳排到生產等議題是環環相扣，必須支持生物多樣性發展，產線的優化、能源管理，在這個過程中也會衍生出新商機。

研華要推動AI普及化，未來AI就像水跟網路一樣，現在民眾已經沒有辦法想像生活在沒有網路世界，未來AI就會變成這樣，AI的運用將無所不在，AI所產生的整合工作，就是研華的商機。

AI跟低碳化打破原有產業知識，成為一個巨大產業，不管AI是帶來企業價值，或是運用AI來推動各種節能減碳，都需要跨領域的結合。