產業戰略論壇／中華汽車副總經理錢經武 降低能耗 攻利基市場

中華汽車（2204）副總經理錢經武昨（27）日表示，節能減碳浪潮掀起電動車產業需求爆發；汽車是傳統製造業，也是排碳大戶，中華車早在2017年就全力推動節能、開能及產品降低能耗三大生產策略；因應時代趨勢需求，鎖定利基型市場搶攻電動商用車商機。

錢經武分析，中華車是從汽車設計開發到完成作品的專業車廠，多年前早就開發智慧能源管理系統，已能達到生產過程中的最佳能耗，刪除無效的能耗；明年會進入智慧化管理系統3.0版，達到預知管理。

中華汽車2017年即導入「智慧化能源管理系統（EMS）」，從一開始的EMS1.0的數據蒐集、顯示及運用，到EMS2.0的監控廠區設備能耗數據，同時，透過大數據分析發現問題並改善，降低無效能源的使用，自動調整相應設備的啟動優先順序及卸載非必要設備，以確保整體系統於最適條件下運轉。

2025年會正式來到智慧化管理系統3.0，將運用AI的技術來達到預知管理，這樣的做法，將可大幅減少瓦斯量及節約用電等效益。

2016年開始中華車廠區內就導入第一塊太陽能板，現在技術、成本已經穩定，估計每年可以發200多萬度電，將朝著廠區內全部用綠電用電並自給自足目標挺進。

錢經武指出，電動車產業快速發展，大陸北、上、廣、深等城市，電動車購買率為50%，全中國大陸去年汽車掛牌數有三成是電動車，趨勢不可逆，汽車業者不可能不投入這個市場，在沒有正式推出產品前，所有的投入都是支出。

中華車將長期的研發實力全部投入電動商用車裡面，考量到商用車通常會有固定的行駛路線，配合郵政、電信公司，中華汽車已賣了1,100台電動商用車；產品愈來愈成熟，輕型商用電動車已賣到民用市場，反應都非常不錯，中華車需要時間才能走上電動車的浪尖上。