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產業戰略論壇／中保科技董事長林建涵 善用 AI 管理智慧城市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
經濟日報昨天產業戰略高峰論壇以「AI時代下，低碳化與智慧化的挑戰」為題舉辦高峰對談，邀請研華公司新興事業發展處總監李航（左起）、中華汽車副總經理錢經武、中興保全科技董事長林建涵等人共同與談，由數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男（右）主持。記者林伯東／攝影
經濟日報昨天產業戰略高峰論壇以「AI時代下，低碳化與智慧化的挑戰」為題舉辦高峰對談，邀請研華公司新興事業發展處總監李航（左起）、中華汽車副總經理錢經武、中興保全科技董事長林建涵等人共同與談，由數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男（右）主持。記者林伯東／攝影

中興保全科技（9917）董事長林建涵昨（27）日表示，AI浪潮無法擋，可善用AI進行各項智慧城市的管理，同時在教育上應該要向下紮根，從小教育孩子AI要運用在良善的地方。

2024產業戰略高峰論壇昨天高峰對談的場次，以「AI時代下，低碳化與智慧化」的挑戰為題，邀請林建涵、中華汽車副總經理錢經武、研華新興事業發展處總監李航共同與談，由數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男主持。

林建涵分享，智慧城市已經是全球趨勢，全部朝著節能減碳方向前進，像停車的地磁感測器系統，不用開單子，省掉很多不必要的人力及資源浪費；社區服務也推動社區社群App，將所有社區的訊息提供到App上，省掉紙本公告的方式，運用AI來達到各種節能、減碳目標。

善用AI來進行各項智慧城市的管理，中保科技新竹廠即將啟用，屋頂全部放上太陽能板，也會導入儲能櫃系統；不只是自己的廠區的設計大量運用AI，也會替客戶規劃各種節能減碳方案。

林建涵進一步指出，中保科技長期深耕智慧城市領域，內部也設立一個專門研究AI的部門，如何去教育同仁、客戶使用AI，結合AI人工智慧應用，去做各種簡報、整理資料。

AI愈來愈發達後，詐騙就愈來愈多，中保成立保華資安公司，協助台灣中小企業提升各種資安。AI用得好可以讓人類的生活更美好，如果用在不好的地方也會害人，AI浪潮擋不住，要從教育開始紮根。

中保科發展「雲端無人機」、「動態追蹤AI無人機」等多項應用，呼籲政府積極開放無人機政策，能開放「無人機自主飛行」，讓無人機服務效益與範圍更擴大，如巡檢、救災、送餐等應用。

期待法規適度修正開放允許業者廠商申請園區、企業工廠或特定場域範圍，實施可落地的商業應用，用於環境監測、農業、交通管理、安全維護、搜索和救援、媒體和娛樂等各個領域。

林建涵進一步指出，法令要能與時俱進，期盼可以開放無人機場域應用，包括簡化申請、核准等繁複程序；若可循序漸進允許審查評估，對產業這也是一大強心針。

AI 中保科 無人機

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