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產業戰略論壇／中信金科技長劉奕成：結合 AI 邁向任型金融

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中信金控科技長劉奕成。記者林伯東／攝影
中信金控科技長劉奕成。記者林伯東／攝影

中信金控（2891）科技長劉奕成昨（27）日表示，金融業結合AI，正邁向數位金融的二次轉型。「數位金融」已經發生、「隨處金融」正在發生、「任型金融」未來可能會發生，屆時將是數位金融2.0。

劉奕成昨天出席2024產業戰略高峰論壇，以「AI浪潮中金融機構的創新與挑戰」為題發表演講。他表示，金融業常被期待是AI先行應用突破的產業之一，事實上，國際大行已經運用AI科技賦能內部員工優化效率，進而邁向價值創造，包括AI成為內部員工助理、前線業務與服務人員助理、客戶理財助理、客戶服務助理等。未來透過金融服務加上科技混搭，將金融服務無感融入客戶生活的各種場景及裝置。

劉奕成談數位金融2.0
劉奕成談數位金融2.0

劉奕成表示， 科技的發展經常是以人的生活為基石，他舉麥當勞的點餐機為例，「科技真的來自於人性，只是人性在變」，他覺得麥當勞點餐機當時引進台灣，大家都不覺得會有非常大的影響力，可是現在大家都很願意用點餐機。

他也表示，金融業結合AI，正邁向數位金融的二次轉型。現在已經發生的是「數位金融」（Banking Anytime），也就是透過科技和數據，賦能打造數位金融服務體驗。正在發生的是「隨處金融」（Banking Anywhere），也就是不受時間、空間的限制，向客戶提供金融服務。未來可能發生的是「任型金融（Banking Any Type），突破裝置的限制，金融服務融入客戶生活，可以用任何型態向客戶提供隨身管家服務。

劉奕成說，借鏡其他產業經驗，將啟動金融業不同層次的變革，像是特斯拉憑藉著技術與商業模式的創新，主宰著自己創造的新藍海。企業不論規模，都可以運用AI來創造新應用。

因此，任何一個服務業都應該要想未來要做什麼事，最大關鍵是，每一個場景都必須要有一個Jarvis（漫威電影裡的角色，AI助理）但其不是用完全虛擬的方式存在，而是用人性化的方式去接觸你，最後一哩路才是AI勝敗的地方。

AI 數位金融 金融業

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