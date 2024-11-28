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產業戰略論壇／鴻海董事長劉揚偉倡議「分享」是進步原動力

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉表示，鴻海的創新可分為前瞻技術及商業模式兩種創新，而「分享」是世界進步的原動力，專利的目的是為了分享，不是為了保護智慧財產權，鴻海會加入分享的行列，為世界創造出更好的價值。

劉揚偉表示，在前瞻技術創新方面，鴻海成立鴻海研究院，過去研發都是事業單位在做，但一旦事業單位出狀況無法賺錢，第一個要砍的就是研發費用。因此，研發一定要當成長期投資，集中在鴻海研究院，超過三年以上的產品由研究院負責，並做好與全球各大研究單位串接，等到研發產品變有用之後，事業單位就可以拿去用。

至於在商業模式的創新，他說，鴻海提出建構營運本地化（BOL）策略，一般的投資分為BOT（興建營運與移轉）與FDI（外國人直接投資），但是許多國家領導人不喜歡BOT與FDI，BOT就是投資完走人，FDI就是不賺錢就會走人，因此，改成BOL，在當地留下來，這受到了印尼、印度與泰國政府的認可。

在汽車領域，鴻海提出委託設計製造服務（CDMS）模式，這是與傳統ICT產業的OEM模式做區隔，過去發生在PC產業的OEM模式，未來五到十年會發生在汽車產業。

另外，鴻海也提出三大智慧平台，即智慧製造、智慧EV與智慧城市。針對價值創造，他說，鴻海過去是靠垂直整合，來創造價值，可是西方世界卻是利用專利做價值創造，專利的目的是分享，不是保護智財權。分享是世界進步的原動力，鴻海一定要加入這個行列。

BOT 鴻海

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