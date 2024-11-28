產業戰略論壇／東元電機董座利明献：要當綠能發展驅動者

東元電機（1504）董事長利明献昨（27）日表示，東元正整合全球資源，發展高效能機電產品與解決方案來幫助客戶綠色轉型，在多元供應鏈上打造韌性，期盼在未來成為永續解決方案的關鍵供應商，願景是成為全球電氣化、智能化與綠色能源的核心發展驅動者。

利明献昨天出席產業戰略高峰論壇，並以「東元的永續發展策略」為題發表演講。

他指出，東元業務範圍橫跨五大洲、40餘國，布局重電、家電、綠色能源、資通訊、電子關鍵零組件及基礎工程建設，年營收近600億元，全球員工超過1.4萬人。

利明献表示，他到東元後，展開品牌重塑，東元的四大核心價值包括：以客戶為中心、開放對話、成長導向、跨域協作，就是為了打造韌性，「東元有的東西，要繼續深化下去；東元沒有的東西，除了研發、併購之外，也要與產業夥伴一起合作，共同打造解決方案」。

利明献表示，企業要整合資源，首先要認清自己有什麼，第二定位自己將來要做什麼。

他盤點東元旗下子公司、孫公司等各產品的優勢，例如工業用馬達、離岸風電變電站、商用水冷氣冷等，都取得不錯的市占率，今年也快速切入全球變壓器市場。

為因應供應鏈結構上的改變，東元從現有的專長拓展，並補足缺乏的產品線，在核心競爭市場上發展出高毛利產品、高潛力業務及前瞻事業，持續在全球營運取得更多的優勢。

利明献表示，AI數位科技的發展對東元等重電產業的應用或衝擊較不明顯，但綠色轉型、節能減碳整體解決方案，AI絕對是必要的工具手段，也讓多數公司產生全新的價值。

他強調，東元將從馬達製造的核心能力，轉為以客戶為中心，重塑品牌定位讓客戶、股東及市場重新認識，就戰略發展上，東元不再是販售一顆顆馬達，而是提供完整節能減碳的解決方案，「東元的願景是成為全球電氣化、智能化與綠色能源的核心發展驅動者」。