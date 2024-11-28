產業戰略論壇／上銀科技董座卓文恒：機器人產業機會來了

上銀科技（2049）董事長卓文恒昨（27）日表示，台灣機械產業面對全球競爭，必須積極擁抱低碳化與智慧化轉型，尤其「AI將是產業升級與永續發展的強大推手」，他鼓勵台灣機械同業共創產業價值。

卓文恒昨天出席2024產業戰略高峰論壇，並以「機械產業在AI時代的機會」為題發表演講。他強調，台灣機械設備產業擁有豐厚的機械製造底蘊，加上完整的產業聚落、高度彈性的應變能力，以及強大的資通訊產業提供支援，面對AI時代來臨，相較其他國家更具備良好的發展條件。

卓文恒指出，成熟的經濟體都面臨了人口老化、勞動力短缺的問題，尤其非製造業很難透過全球化來彌補；這是機器人產業的機會，這些客製化的專業AI機器人，包括物流機器人、焊接機器人、農用機器人等，都已經在各產業提供協助。

針對機械產業的AI智慧化與低碳化，卓文恒以上銀推出的智慧型傳動元件如智慧型滾珠螺桿與線性滑軌等為例，透過產品的感測器與邊緣運算模組，即可運用智能系統輔助永續製造。

卓文恒表示，藉此可以達到省油減廢降低汙染，即時監控健康狀態、計畫性停機保養，以避免緊急停機。而設備狀態可視化後，透過遠端監控生產線，發生異常時即時通知，更能提升整體效率，確保產能最大化。

上銀在AI機器人的關鍵零組件部分也著墨甚深，包括微小型螺桿、滾柱軸承、輕量型諧波減速機、重負荷型諧波減速機，以及馬達、驅動器、微控制器等。

卓文恒以上銀供貨的犬型機器人、葡萄園專為人機協作設計的服務型機器人為例，上銀的關鍵零組件技術，搭配AI視覺判讀，大幅提升機器人的運動精度和控制穩定性，也加速各個應用領域中的自動化普及和發展，甚至被客戶用來揀選檳榔葉。

上銀研發的多軸機器人，在焊接機器人應用上，已可提供管件焊接、建築結構焊接、電動車架焊接、鋁合金焊接等服務。上銀與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，也已進入最後驗證與測試階段，即將量產。