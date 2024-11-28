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產業戰略論壇／工研院資深副總蘇孟宗：發展 AI 三面向強化

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
工研院資深副總蘇孟宗。記者林伯東／攝影
工研院資深副總蘇孟宗。記者林伯東／攝影

工研院資深副總經理蘇孟宗昨（27）日指出，台灣在AI硬體製造名列前茅，AI應用卻無法跟上，目前軟體平台多由美商主導，台灣可重點投入AI晶片、AI伺服器，及AI應用，達成台美合作互補。

蘇孟宗昨天出席「2024產業戰略高峰論壇」，並以「AI技術發展趨勢與展望」為題發表演講。他指出，根據國際調研機構Fortune Business Insights預估，2032年全球AI市場規模將達2.7兆美元，且今年起至2032年複合成長率預估達20.4％，AI市場規模近期大幅成長，也吸引資金加速投入。

蘇孟宗談話重點
蘇孟宗談話重點

蘇孟宗表示生成式AI技術之導入，將協助各行各業提升應用價值。根據Tortoise Media AI應用指數顯示，台灣是21名，顯示我們在硬體製造名列前茅，在AI應用上仍無法跟上。

蘇孟宗認為，台灣AI產業發展機會，可從「三面向」強化，包括：AI晶片、AI伺服器，以及強化AI技術研發，例如建立行業別大語言模型。

首先在AI晶片部分，蘇孟宗指出，台灣可在高效能記憶體、AI推論晶片部分乘勝追擊；另在AI伺服器方面，則可著力在浸沒式液冷散熱技術和AI高速電路板。

蘇孟宗還提到，台灣應強化AI技術研發，建議可開發十個台灣特色產業行業別AI應用模型，如金屬機械、電子資訊、光電半導體、醫療、熱處理、石化、鋼鐵、觀光、商務、會展等產業，不僅促進百工百業導入AI，加強研發AI創新應用，並協助對接國內外市場，並與國內外學研機構合作開發AI前瞻技術，促成國際半導體及AI大廠來台設研發中心。

此外，蘇孟宗也建議，台灣應結合半導體、ICT供應鏈，以及產業資料與Domain Knowhow（領域知識）進行產業AI化，幫助產業轉型，尤其應關注工作機會數和產業結構占比逾六成的服務業。

蘇孟宗說，缺乏人才是產業導入AI最大的挑戰，目前除有公版教材、培訓課程、人才認證書等在職AI人才培訓作法外，經濟部正規劃舉辦智慧創新大賞，目標三年內成為全國規模最大的創新競賽。

AI 半導體 晶片

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