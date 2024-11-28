產業戰略論壇／鴻海董座劉揚偉：腦力密集 創更大價值

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（27）日表示，他進入科技產業，共歷經三個浪潮，先是個人電腦（PC）再來是手機，現在則進入人工智慧（AI），在AI的趨勢下，持續轉型與創新，並帶動鴻海從勞力密集轉型到腦力密集（包括技術密集與資本密集），希望藉此為鴻海創造更大的價值，將公司的毛利率從個位數提升到雙位數。

經濟日報昨天舉辦「2024產業戰略高峰論壇─AI催動產業低碳化與智慧化」，劉揚偉出席論壇並以「鴻海的創新與轉型」為題發表演講。

為了推動鴻海從勞力密集轉型到腦力密集，他擬定第一個五年計畫，並分為F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級三個階段。第一階段的現況優化，就是做好分工、分享、興利與除弊。

第二階段的數位轉型，則是要做好數位體驗、智能決策，以及提升營運效益。尤其隨著生成式AI（GAI）的發展，智能決策會突飛猛進，必須要知道如何導入GAI，來發揮作用。

他舉例說，鴻海發現GAI可以取代絕大部分的工作，應用GAI，初期從0到80%發展非常快，但是到了80%之後，效率開始往下掉，這是非常重要的發現，即GAI可以取代80%工作，另外20%還是需要老師傅來做，因此，不用擔心工作被取代，但工作型態可能改變。

至於第三階段的轉型升級，他擬定電動車、數位健康與機器人三大未來產業，並需要AI、半導體與新世代通訊三大核心技術，才能創造價值。

至於要如何做好轉型升級，他說，要做好三件事，一、搜集資料，二、善用眾人智慧，三，PDCA（計劃、實踐、行動、檢查）。

劉揚偉表示，過去都是依賴企業董事長的英明才智，訂定一套方法，這是拍腦袋式的決策，這在蠻荒時期可以，因為到處都是機會；但現在到處都是競爭對手，到處都是紅海，因此，要善用眾人智慧，你的單位不會做，不代表鴻海集團不會做，不能只靠主管說了算，這會限制了組織的發展。

而且在AI浪潮之下，一定要先收集資料，收集資料然後一路往下分類，可以讓我們愈來愈了解事物的本質是什麼。

至於PDCA就是，「做事情一次要比一次好」，例如每一年都舉辦的鴻海科技日，進步很大，每次結束，都代表下次要做得更好。



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