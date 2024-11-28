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人設遭破壞 賈永婕：樹大招風

聯合報／ 記者林海／台北報導

台北一○一董事長賈永婕上任以來話題不斷，除被批以大樓點燈公器私用外，再被爆不當開除員工，但賈永婕昨強硬回應，表示上任後有這麼多的風波，是因為世界上就是有一正一邪兩派勢力，新勢力強大的時候就會受到舊勢力的破壞。她更強調，「我相信邪不勝正」。

賈永婕昨親上火線，以直播方式針對近期的爆料一一回應，過程中講到激動處更頻頻拭淚。對於開除員工，賈永婕說，這名員工是前任董事長張學舜的秘書，而該員工的工作意願與態度，所得到的訊息也並不是那麼正面，因此用良性的溝通來達成很好的協議，離職金也給了優於規定的資遣費，在處理過程中沒有任何瑕疵。

但對於爆料不斷、一言一行更被以放大鏡檢視，更意圖打破她過去的人設。賈永婕受訪時坦言，樹大招風是一個原因，但她上任後每當有新的想法，想要進行一些非慣例的創舉，的確是都會有些不一樣的聲音。但所謂的舊勢力為何？她僅表示，「這真的不太好說，以現在的攻防而言，只能說到這個程度」。

賈永婕強調，要打破人設不是光寫寫就行，而是要有實質的證據，對於外界指控她也都一一正面回應，這就是她的應對方式。若是未來仍有爆料，她也認為，「沒有關係，我會繼續努力、堅持做對的事情」。

針對一○一前董事長宋文琪昨在個人臉書點名，「台北一○一不是在妳任內才第一次公益捐款！請妳下點功夫好好了解一下，無需把所有功勞都往自己身上攬！這樣只會顯示出妳的膚淺與虛榮。」賈永婕回應，「謝謝宋董事長，大家長期以不同的方式來做公益真的很棒，我會繼續努力」。

董事長 賈永婕

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