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資策會獲國家人才發展獎

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
資策會獲頒2024「國家人才發展獎」，由勞動部常務次長陳明仁授獎給資策會副執行長楊仁達（右）。資策會／提供
資策會獲頒2024「國家人才發展獎」，由勞動部常務次長陳明仁授獎給資策會副執行長楊仁達（右）。資策會／提供

資策會昨（27）日榮獲由勞動部主辦的2024年「國家人才發展獎」殊榮。資策會由「數位轉型的化育者」定位出發，打造數位轉型ACE學堂、建構獨創的職能護照平台，協助台灣產業數位轉型。

國家人才發展獎為我國人力資源領域最高榮譽獎項，以人才發展體系完整性、績效連結與創新發展等面向皆有優異表現的組織為表揚對象。資策會成立數位轉型ACE學堂，培訓超過3萬人次資訊技術人才，助攻產業創新發展，成就備受各界肯定，為本次獲獎主因。

資策會執行長卓政宏表示，資策會因應全球與我國產業發展趨勢，2018年起將價值定位為「數位轉型的化育者」，發展數位經濟與人才鑑識模型，致力推動國家資通訊產業研發與創新，目標協助台灣社會跟上數位轉型腳步。

資策會2021年成立數位轉型ACE學堂，培訓數位轉型顧問，透過各類訓練體系，培育各領域重點人才，目前數位轉型ACE學堂已培育超過300名顧問，並培訓超過3萬人次資訊技術人才。卓政宏指出，資策會以「訓用合一」作為人才發展的策略之一。「訓」、「用」是企業組織的核心，資策會以系統化方式培訓數位轉型顧問，先以內部作為實證場域，再實際進入產業，協助台灣產業數位轉型。同時，資策會也建構「職能護照」平台，從職能出發，將員工的培訓與工作場域實作經驗完整數位化，累積人才發展歷程。

資策會數位教育研究所所長張育誠指出，資策會從學校場域出發，推動AI素養能力認證納入校園課程中，當學生以職能護照累積發展歷程，將培訓與工作場域實作經驗完整數位化，未來走出校園後，將AI應用能力帶進企業，就會串起整個生態系。

張育誠指出，目前資策會已與學校及產業公協會合作，如AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會（AMT聯盟）11月底將發行職能護照，這是資策會相關人才培育計畫拓展外部單位第一步，後續再由公協會向會員企業擴散相關概念平台，協助產業培育人才。卓政宏說，資策會將多年產業經驗集結成書，提供國內企業數位轉型成功案例與指引，在產業與建立數位科技人才的評鑑與培育、打造敏捷開發平台。對外培養AI、5G、資安、跨域及跨國人才，助力各產業邁向永續發展。

AI 護照 資策會

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