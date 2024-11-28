進口車獨強 國產車失色
和泰車上修全年車市掛牌量上看46萬輛，增加1萬輛，但卻下修自家的新車銷售目標也是1萬輛。其中，市場增加的掛牌數主要來自進口品牌，換言之，今年的車市以進口車獨強，國產車銷售則相對失色。
業者表示，今年進口車銷售榜中，包括雙B、Volvo、特斯拉各進口品牌因為供應量增加，推升今年全年在台的掛牌量將有感成長，甚至有機會在台創下進口新車掛牌的歷史新高紀錄。
除此之外，多家車廠因為去年大量訂單待交，市場需求強勁，今年設定的銷售目標較高，同時手中的庫存量可觀，為了降低庫存風險，從第3季開始就積極促銷出清，尤其是今年第3季之後，車市買氣明顯放緩，車商更進一步擴大議價空間，使得下半年促銷、贈品、折價頻頻。
車商表示，目前手中庫存還沒消化完畢，預期愈接近年終，降低庫存的動作會愈積極，這也是和泰車預期年底還會有大量買氣釋出的關鍵因素。
至於國產車品牌，包括中華車（2204）、裕日車（2227）、南陽現代、福特六和等，普遍都因為政府國產車自製率的相關規範，生產受到影響，9月、10月的掛牌較去年同期衰退，甚至累積前十月的掛牌數也低迷不振。車廠擔心，國產車的生產與銷售量衰退，進口車銷售與占比卻繼續攀高，未來進口車將成為台灣車市的主力。
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