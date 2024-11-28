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和泰：今年車市比預期好 預估整體規模接近46萬輛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
龍頭車廠和泰車預估，旗下品牌今年合計銷售16萬輛，市占率目標35%。圖為和泰CAMRY新車。（聯合報系資料照）
龍頭車廠和泰車預估，旗下品牌今年合計銷售16萬輛，市占率目標35%。圖為和泰CAMRY新車。（聯合報系資料照）

龍頭車廠和泰車（2207）昨（27）日預估，今年台灣車市規模可接近46萬輛，比原先預期的45萬輛更好，預估和泰車今年合計銷售16萬輛，市占率目標35%。

和泰車昨日舉行法人說明會，發言人賴志偉表示，在汰舊換新政策持續、各車廠生產供應回穩下，全年車市預估46萬輛，較年初預期的45萬輛增加；和泰旗下三品牌Toyota、Lexus與HINO合計銷售銷售目標為16萬輛，則較原定目標少1萬輛，主要是環境狀況影響以及今年原廠配車數限制影響。

賴志偉預估台灣車市全年規模可近46萬輛，相較之前預估相對樂觀，強調是因台灣車市相對穩健，未受全球經濟影響。

去年台灣車市銷售47.7萬輛，創下近18年的新高，主要是疫情期間的未交車訂單大量交車，其中，約有3萬輛是屬於疫情紅利挹注。和泰車年初認為疫情紅利消失，原本預期全年市場規模將落在45萬輛。但今年車市的表現相對強勁，預期將超出年初推估的45萬輛，樂觀上看達46萬輛。

和泰車則預估旗下車款，全年銷售目標合計16萬輛，市占率目標35%。其中TOYOTA車型預估銷售12.55萬輛，LEXUS銷售2.85萬輛，HINO商用車銷售6,000輛。

賴志偉指出，和泰車最新銷售目標較上次法說會有些落差，部分是因受到市場環境影響調整，也受到缺車影響，目前和泰車仍在持續努力中，包括TOYOTA和LEXUS還有部分訂單尚未消化，無法反映在今年實績。Camary車價具吸引力、規格改善，目前訂車需等三到六個月，Town Ace廂型車的「受訂殘」（已接單未交車）約有上千輛，整體Toyota約有1萬輛「受訂殘」。

和泰車第3季財報顯示，今年第3季EPS 7.69元較去年同期的11.39元衰退，主要是去年因疫情缺車的商品到貨，獲利表現佳，今年轉投資大陸經銷商的部分受大陸市場景氣及新能源車競爭影響，和泰產險去年Q3認列不動產處分利益，今年上半年認列花蓮地震賠款，都是造成今年第3季獲利較去年減少的重要原因。

針對市場的變動與需求，和泰車今年7月Camry與10月CC改款上市，因為價格及規格的調整，市場接受度高，目前為和泰車的主力車款；Lexus LBX上市後相當熱門，導致候車期較久；2月UX，4月NX主力量販車型，因應市場需求全新導入Lexus車型，也因此Lexus年販目標2.85萬輛，較年初設定的2.65萬輛反而提高。


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