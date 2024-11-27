快訊

CPTPP年會今加拿大登場 台海兩岸入會案這原因遭擱置

台中福華年菜業績增三成 常溫外帶、冷凍宅配同步搶市

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中福華年菜業績增三成，常溫外帶、冷凍宅配及年節伴手禮同步搶市。台中福華提供
台中福華年菜業績增三成，常溫外帶、冷凍宅配及年節伴手禮同步搶市。台中福華提供

瞄準2025農曆春節商機熱潮，台中福華推出一系列年節應景產品，包括常溫外帶年菜、冷凍宅配年菜、各式年節手工糕餅、精品禮盒等，才開放預購訂單量即爆表，預估業績銷量成長三至五成。

連年熱銷的台中福華大飯店開運年菜，今年持續強勢推出廣受好評的常溫年菜外帶及冷凍年菜宅配到府服務，宅家品嚐飯店名廚的獨門手藝。

年節送禮需求量增，備受消費者青睞的多款年節伴手禮盒更享加價優惠，多樣化的選擇滿足不同顧客的需求，即日起全面開放預購，除了台中福華館內與線上饗福商城之外，超商、百貨通路也都買得到。

年菜市場競爭激烈，不少顧客仍愛好飯店推出的「常溫年菜」，台中福華歷年暢銷不敗款外帶常溫年菜，即日起至2025年1月22日開始預購。

今年推出「鴻運納福 團圓年菜組」，包含富貴鴻運大拼盤、御品鮑魚佛跳牆、翠玉甘露龍虎斑、野菇紅麴無錫排、XO醬碧綠帶子蝦球、蠔皇鮮鮑燒烏參、蒲燒鰻韭香米糕、迎春報喜彩頭糕等八道經典年菜。

10人份優惠價1萬3,800元(原價1萬5,600元)，也有為小家庭設計的5人份優惠價9,800元(原價1萬1,111元)，隨餐皆贈保溫袋，主廚以多元優質的食藝，「一品年味帶上桌，伴您福運盈門賀新年」。

過年在家聚餐的機會增加，冷凍節慶宅食市場需求大增，外帶的消費力也轉強，台中福華大飯店延續冷凍手工年菜的好口碑，推出中式、西式、素食等三款年菜套組，主打4至5人星級手工料理，即日起開始預購。

台中福華表示，雖然受到通膨、食材、人力成本上漲等影響，今年冷凍年菜組價格不調漲，年節不想出門用餐人擠人，購買幾套組放在冰箱，天天都有年菜吃。2025年1月12日前早鳥預購享77折，加贈經典年節必備甜點。

除了年菜，台中福華大飯店一樓的豪吧，同步精心準備多款熱銷年節禮盒，匯集了招牌湯品鮑魚佛跳牆禮盒、熱銷新品台中福華滴雞精禮盒、美顏必備雪蛤燕窩飲禮盒、主廚私房堅果花椒醬禮盒、斷貨冠軍饗福牛肉麵禮盒等，以及象徵財源的新春有餘聚寶盆蛋糕、富貴滿堂好餃子金元寶，年節團聚一路發。

年菜 消費

延伸閱讀

現省1299！深紅鍋物「麵包蟹買1送1」、蛤蠣雞湯粥199

高雄市立小港醫攜手華山基金會 合力為獨居長輩募年菜　

苗栗知名客家餐廳「范頭家」進軍台中 客家大老進餐廳拍桌找老闆

熱銷素泡麵變鮮食！全家推「隨緣素魷魚羹麵」 7-ELEVEN名店蔬食年菜搶先預購

相關新聞

和泰車：台灣車市上調估近46萬輛 市占率目標35%

和泰車今天預估，今年台灣車市規模可接近46萬輛，比原先預期更好，預估和泰車今年合計銷售16萬輛，市占率目標35%

北市老舊透天店面身價看俏 甜點業者砸2.2億購入

據實價揭露，北市士林區中山北路一處四層樓透天店面，8月交易2.2億元，包含建物95.34坪、土地32.97坪，買方為甜點...

華航公益棒球營前進花蓮 攜手陳偉殷、陳鏞基、陳柏毓培育明日之星

華航長期支持台灣體育發展，27日五度舉辦公益棒球營，首次移師花蓮辦理，由知名職棒球星陳偉殷、陳鏞基及陳柏毓於花蓮縣立棒球...

不當開除員工？ 賈永婕澄清：一切都依照規定

台北101董事長賈永婕被爆上任後不當開除員工，賈永婕今親上火線，開直播澄清，表示該名員工是前任董事長張學舜的秘書，也與對...

時代國際飯店與豪國際集團續約 開啟合作新篇章

台北Ｗ飯店宣布與萬豪國際集團續簽合作協議，攜手再創新里程。昨日由萬豪國際集團大中華區總裁毛怡冰，與統一企業集團及時代國際...

上任後頻爆爭議 101董座賈永婕：相信舊勢力邪不勝正

台北101董事長賈永婕上任後大力行銷台北101，但日前舉辦「夢想高飛」特展，高樓點燈卻被質疑公器私用，賈永婕強調一切都符...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。