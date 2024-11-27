台中福華年菜業績增三成 常溫外帶、冷凍宅配同步搶市

瞄準2025農曆春節商機熱潮，台中福華推出一系列年節應景產品，包括常溫外帶年菜、冷凍宅配年菜、各式年節手工糕餅、精品禮盒等，才開放預購訂單量即爆表，預估業績銷量成長三至五成。

連年熱銷的台中福華大飯店開運年菜，今年持續強勢推出廣受好評的常溫年菜外帶及冷凍年菜宅配到府服務，宅家品嚐飯店名廚的獨門手藝。

年節送禮需求量增，備受消費者青睞的多款年節伴手禮盒更享加價優惠，多樣化的選擇滿足不同顧客的需求，即日起全面開放預購，除了台中福華館內與線上饗福商城之外，超商、百貨通路也都買得到。

年菜市場競爭激烈，不少顧客仍愛好飯店推出的「常溫年菜」，台中福華歷年暢銷不敗款外帶常溫年菜，即日起至2025年1月22日開始預購。

今年推出「鴻運納福 團圓年菜組」，包含富貴鴻運大拼盤、御品鮑魚佛跳牆、翠玉甘露龍虎斑、野菇紅麴無錫排、XO醬碧綠帶子蝦球、蠔皇鮮鮑燒烏參、蒲燒鰻韭香米糕、迎春報喜彩頭糕等八道經典年菜。

10人份優惠價1萬3,800元(原價1萬5,600元)，也有為小家庭設計的5人份優惠價9,800元(原價1萬1,111元)，隨餐皆贈保溫袋，主廚以多元優質的食藝，「一品年味帶上桌，伴您福運盈門賀新年」。

過年在家聚餐的機會增加，冷凍節慶宅食市場需求大增，外帶的消費力也轉強，台中福華大飯店延續冷凍手工年菜的好口碑，推出中式、西式、素食等三款年菜套組，主打4至5人星級手工料理，即日起開始預購。

台中福華表示，雖然受到通膨、食材、人力成本上漲等影響，今年冷凍年菜組價格不調漲，年節不想出門用餐人擠人，購買幾套組放在冰箱，天天都有年菜吃。2025年1月12日前早鳥預購享77折，加贈經典年節必備甜點。

除了年菜，台中福華大飯店一樓的豪吧，同步精心準備多款熱銷年節禮盒，匯集了招牌湯品鮑魚佛跳牆禮盒、熱銷新品台中福華滴雞精禮盒、美顏必備雪蛤燕窩飲禮盒、主廚私房堅果花椒醬禮盒、斷貨冠軍饗福牛肉麵禮盒等，以及象徵財源的新春有餘聚寶盆蛋糕、富貴滿堂好餃子金元寶，年節團聚一路發。