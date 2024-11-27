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聖揚機構以藝術傳遞理念：四大展場聯展建築攝影獻愛心

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
聖揚機構總經理陳正哲《憶訪歐洲．藝遊未盡》個人攝影展即日起展出。聖揚機構提供
聖揚機構總經理陳正哲《憶訪歐洲．藝遊未盡》個人攝影展即日起展出。聖揚機構提供

聖揚機構總經理陳正哲即日起在台中市多個地點同步舉辦《憶訪歐洲．藝遊未盡-陳正哲歐洲行旅個人攝影展》。此次展出的作品，來自陳正哲珍藏已久的底片，記錄了當年求學時期遊歷歐洲的建築景緻與人文風情，這些作品保存超過30年，極具時代及個人記憶的價值。

這項展覽不僅是藝術饗宴，更蘊含深刻的社會責任。展出作品將於展期結束後進行義賣，所得將全數捐贈給甘霖基金會，實踐聖揚機構回饋社會的企業責任。

擁有逾30年營建經驗的陳正哲表示：「建築不僅是一門科學，更是一門藝術。透過這次攝影展，我希望能讓更多人感受到建築的魅力，同時體會到永續生活的重要性。」此次展覽不僅展現了陳正哲對建築的熱愛，更呼應了聖揚機構一貫秉持的「簡單、健康、永續」理念。

展覽分為兩大主題：「展覽進站．節能啟程」和「與時光相遇．與生命對話」。「展覽進站．節能啟程」聚焦南歐地區的建築瑰寶，將在台中捷運烏日站、市政府站和松竹站的藝文長廊展出。選擇捷運站作為展覽場地，不僅方便民眾觀賞，更呼應了節能減碳的環保理念。

「與時光相遇．與生命對話」則在台中市李科永紀念圖書館舉行，展出內容不僅包含捷運站的精選作品，還增添了西歐國家的人文風情，為觀眾呈現更全面的歐洲建築藝術畫卷。在圖書館的展覽中，結合館內藏書進行導讀，幫助民眾更深入理解歐洲建築文化。

陳正哲的人生歷程豐富多元，跨越多個領域。年輕時曾在比利時求學，中年時期更跨足精釀啤酒領域，熱愛到親自參與釀造，同時長期支持公益事業。

陳正哲表示：「小時候在教會受到很多幫助，如今有能力回饋社會，自然要盡一份心力。」這份感恩之心，正是他積極參與公益活動的動力。對陳正哲而言，攝影雖只是興趣，但透過這次展覽，他不僅能滿足自己對攝影的熱愛，更能藉此行善助人，可謂一舉數得。

為了增加民眾參與度，聖揚機構同步舉辦線上抽獎活動。陳正哲熱情邀約：「期待這場展覽能為台中市民帶來難忘有趣的觀展體驗，透過此次活動宣揚健康永續之價值。多走幾步路，您會看到不一樣的世界！」

聖揚機構旗下包括多家建築相關公司和文化藝術基金會，多年來致力於建築領域的專業整合和藝文推廣。此次攝影展是聖揚機構將藝術融入日常、推廣健康生活方式的創新嘗試，透過陳正哲的鏡頭，民眾可以領略歐洲建築之美，看到藝術與生活的完美融合。

左起為台中市議員林祈峰、總經理陳正哲、市議員朱暖英、法制局長李善植。聖揚機構提供
左起為台中市議員林祈峰、總經理陳正哲、市議員朱暖英、法制局長李善植。聖揚機構提供

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